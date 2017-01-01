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Kayseri Ticaret Borsası Başkanı Şaban Ünlü:

- "2023 hedeflerine ulaşmak için gayret göstereceğiz"



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KAYSERİ (İHA) - Kayseri Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Şaban Ünlü, Anayasa Referandumu sonuçlarını değerlendirdi.

Kayseri Ticaret Borsası Başkanı Şaban Ünlü, yaptığı açıklamada, referandum sonuçlarının ülkemize hayırlı olması temennisinde bulunarak, " Referandum sonucu milletimiz ve ülkemiz için hayırlı olsun. Ortaya çıkan sonucun milletimizin birlik ve beraberliği esas alınarak tüm sorumlular tarafından doğru bir şekilde analiz edilip değerlendirileceğine inanıyoruz. Milletimiz vatandaşlık görevini yaparak sandığa gitti ve ülkesi için en doğru olduğuna inandığı şekilde oyunu kullandı. Sandıktan hangi karar çıkarsa çıksın, bunun milletimizin kararı olacağını vurgulamıştık. Dolayısıyla, yenen veya yenilen, kazanan veya kaybeden yok. Artık kısır tartışmaları bırakıp, milletçe kenetlenerek geleceğe odaklanma zamanıdır. Referandum nedeniyle kritik bir dönemden geçen Türkiye, yeni dönemde ekonomik, sosyal ve siyasi atılımların yaşanacağı bir döneme girecektir. Sayın Cumhurbaşkanımızın başkanlığında ve liderliğinde öncelikle 2023 hedeflerine ulaşmak için gayret göstereceğiz" ifadelerini kullandı.

Ünlü ayrıca, "Bizler de Kayseri Ticaret Borsası olarak dün olduğu gibi bundan sonra da, ülke hizmetine katkı sağlamaya çalışacağız. Referandum sonucunun ülkemize, milletimize hayırlı, uğurlu olmasını diliyoruz" dedi.

(AG-Y)



18.04.2017 12:27:43 TSI

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