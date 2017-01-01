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YEREL HABERLER  / AYDIN HABERLERİ
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Motosikletli polis kazada yaralandı

18 Nisan 2017 Salı, 12:21
Motosikletli polis kazada yaralandı
Motosikletli polis kazada yaralandı

(Fotoğraflı)

AYDIN (İHA) - Aydın'ın Nazilli ilçesinde otomobil ile emniyete ait motosikletin karıştığı kazada bir polis memuru yaralandı.
Kaza, Nazilli Hürriyet Polis Karakolu yakınlarında meydana geldi. İddiaya göre; Özkan D. (54) idaresindeki 09 RV 172 plakalı otomobil karşı yönden gelen emniyete ait resmi motosikletle çarpıştı. Çarpmanın şiddetiyle savrulan polis memuru elinden ve yüzünden hafif yaralandı. Kaskı fırlayan ve motoru hasar gören polis memuru şans eseri kazayı küçük sıyrıklarla atlattı.
Otomobil sürücüsü Özkan D. ise, "Önümde kamyon olduğu için polis memurunun kullandığı motosikleti göremedim. Aniden önüme çıktı. Yaşanan kazadan dolayı çok üzgünüm" dedi.
Olay yerine gelen polis memurları, durumu iyi olan meslektaşlarını teselli etti. Polis memuru tedavisi için hastaneye kaldırıldı.
(ES-MB-Y)

18.04.2017 12:28:57 TSI
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