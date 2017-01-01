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Kayseri Süper Amatör Küme'de şampiyon son hafta belli oldu



(Fotoğraflı)



Erhan Kan

KAYSERİ (İHA) - Bu sezon 14 takımın katılımı ile oynanan ve büyük bir heyecana sahne olan Kayseri Süper Amatör Küme'de şampiyon son hafta maçları ile belli oldu. Ligin son maçında Hacılar Erciyesspor'u 2-0 yenen Kayseri Yolspor 62 puan ile şampiyonluğa ulaştı.

Kayseri Süper Amatör Küme oynanan 26. hafta maçları ile tamamlandı. Son haftaya kadar büyük heyecan içinde süren ligde 62 puana ulaşan Kayseri Yolspor şampiyon olarak Bölgesel Amatör Lig'e yükselebilmek için baraj maçı oynama hakkı elde etti. Ligi 59 puan ile tamamlayan Esen Makina Belsinspor ikinci olarak hedefine ulaşamadı. Ligde son 4 sırayı alan Tomarza Belediyespor, Kocasinan Gençlikspor, Yeni Esenspor ve Yeni Mahalle Yeni Ufuklar ise Birinci Amatör Küme'ye düştü.

Baraj maçı Pazar günü

Kayseri Yolspor, aldığı bu şampiyonluğun ardından Deplasmanlı Bölgesel Amatör Lig'de Kayseri'yi temsil edecek iki takımdan biri olabilmek için Talasgücü Belediyespor ile baraj maçı oynayacak. Bu önemli 90 dakika 23 Nisan Pazar günü Sümer 1 Nolu Saha'da saat 15.00'da oynanacak. Tek maç üzerinden oynanacak olan baraj müsabakasından galip ayrılan takım gelecek sezon Kayseri Şekerspor ile birlikte Kayseri'yi Deplasmanlı Bölgesel Amatör Lig'de temsil etme hakkı kazanacak.

(TB-Y



18.04.2017 12:31:40 TSI

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