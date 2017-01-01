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41. Turizm Haftası etkinlikleri başladı

- Kayseri Valisi Süleyman Kamçı:

- "Kayseri'de yerli ve yabancı 1 milyon turisti almamız lazım"



(Fotoğraflı - Görüntülü)



Ali Göç

KAYSERİ (İHA) - Kayseri'de, 15-22 Nisan tarihleri arasında kutlanan Turizm Haftası dolayısıyla düzenlenen etkinlikler başladı.

Etkinlikler kapsamında İl Kültür ve Turizm Müdürü İsmet Taymuş ve beraberindeki heyet Atatürk Anıtı'na çelenk bıraktı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından bir açıklama yapan İl Kültür ve Turizm Müdürü İsmet Taymuş, "Bilindiği gibi her yıl 15-22 Nisan arasında Turizm Haftası etkinlikleri yapılmaktadır. Bu yıl halk oylamasından dolayı etkinliklerimize bugün başladık. 1 hafta süreyle ilimizde çeşitli etkinlikler ile dikkat çekmek, halk arasında turizm bilincini geliştirmek için bir dizi etkinlikler düzenleyeceğiz. Bu sene geçen yıllardan farklı olarak Yahyalı ilçemizde de tören düzenleyeceğiz" ifadelerini kullandı.

Heyet daha sonra Kayseri Valisi Süleyman Kamçı'yı ziyaret ederek, çalışmalar hakkında bilgiler verdi. Ziyarette konuşan Vali Kamçı, Kayseri'nin turizm açısından potansiyeli olan bir şehir olduğunu kaydetti. Kamçı, "Kayseri'nin turizmde daha üst seviyelerde pay alabilmesini sağlamalıyız. Bu anlamda buradaki heyet başta olmak üzere herkese görev düşüyor. Kayseri ile bütünleşmiş güzel bir Erciyes Dağı'mız var. Erciyes Dağı kayak anlamında bu yıl çok daha iyi bir seviyeye geldi. İnşallah gelecek yıllarda çok daha iyi pozisyonlara gelir. Kapadokya'nın bize yakın oluşu otellerimizin bundan yararlanma imkanını doğuruyor. Meşhur pastırma ve sucuğumuz var. Bunlar aslında bir ilin iyi değerlerindendir. Kayseri'ye 300 bin civarında turist geliyor. Bunlarında 30 bin civarı yabancıdır. Bu çok az bir rakam. Kayseri olarak bizim yerli ve yabancı yılda 1 milyon turist almamız lazım. 1 milyon çok büyük bir rakam değil. 100 bin nüfuslu şehirler bile 20 katı şehrine çekiyor. Bu anlamda biz Kayseri'de eksiğiz" ifadelerini kullandı.

İl Kültür ve Turizm Müdürü İsmet Taymuş ve beraberindeki heyet daha sonra Kayseri Gazeteciler Cemiyeti'ni ziyaret ederek, Başkan Metin Kösedağ ile görüştü. Kayseri'nin turizm değerlerinin tanıtılması için basın mensuplarına da görev düştüğünü kaydeden Taymuş, yapılacak olan etkinlikler hakkında bilgiler verdi.

Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Metin Kösedağ da, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Kayseri'nin gerçekten tanıtımına ihtiyacı var. Erciyes'imizi bugüne kadar tanıtamadığımızı düşünüyorum. Sizlere ve bizlere çok büyük görevler düşüyor. Kayseri için elbette iş birliği içerisinde olmak zorundayız. Bundan önce olduğu gibi bundan sonrada medya olarak üzerimize ne düşüyorsa yapmak zorundayız. Bunu zorunluluk olarak hissediyoruz" diye konuştu.

(AG-Y)



18.04.2017 12:32:31 TSI

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