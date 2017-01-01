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Konuralp yürüyüş yolu çalışmaları başlıyor



(Fotoğraflı)



Tuncay Türkgülü

DÜZCE (İHA) - Düzce Belediyesi Konuralp bölgesinin turizm merkezi haline gelmesi için projeler üretmeye devam ediyor. Düzce Belediye Başkanı Mehmet Keleş, Konuralp'in tarihi varlıklarını da kapsayan bir yürüyüş yolunun yapılması için çalışmaları başlattı.

Düzce Belediyesi Konuralp'de yapılan turizm yatırımlarına devam ediyor. Turizm potansiyeli bakımından bölgenin en zengini olan alanda yerli ve yabancı turistler için yürüyüş yolu (trekking yolu) yapılması için çalışmalar başlatıldı. Düzce Belediye Başkanı Mehmet Keleş'in bizzat ilgilendiği yolun güzergahı belirlenirken turistlerin öncelikle Atlı Kapı'dan başlayarak Antik Tiyatro, Su Kemeri, Roma Köprüsü ve daha birçok tarihi eseri göreceği şekilde düzenlenmesine özen gösterildi. Başkan Mehmet Keleş konu hakkında yaptığı açıklamada "Konuralp'in sahip olduğu potansiyeli ortaya koyması için çalışıyoruz. Projelerimiz kapsamında turistler için burasının uğrak bir nokta haline gelmesini arzuluyoruz. Burada güzergahını belirlediğimiz yürüyüş yolu ile yaya olarak buradaki tüm tarihi dokuyu yakından inceleme şansımız olacak. Turizm atölyemizde yapılan el emeği göz nuru Konuralp'e özgü hediyeliklerimizi de turistlerle buluşturmak için yolun başlangıç noktasında bir Turizm Bilgi Ofisi ve Kiosk kurmayı düşünüyoruz. Bu çalışmalar bir ay içinde tamamlanacak" dedi.

(TT-AY)



18.04.2017 12:37:08 TSI

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