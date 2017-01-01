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Enerji üretimi için yeni bir sistem kuruluyor



(Fotoğraflı)



Tuncay Türkgülü

DÜZCE (İHA) - Düzce Belediyesi çevre dostu ve yenilenebilir enerji üretimine ilişkin çalışmalarına devam ediyor. Son çalışmalar kapsamında merkezde bazı bölgelerde güneş enerji sistemi kurulması planlanıyor.

Düzce Belediyesi enerji kaynaklarının doğal olarak sağlanması için çalışmalar yürütmeye devam ediyor. Şehir merkezinde bazı noktaların kendi enerji ihtiyacını karşılaması amacıyla hazırlanan projeler kapsamında Kalıcı Konutlar Bölgesi'nde bulunan kapalı pazaryerinin çatısı ile Beyköy'de bulunan arıtma tesisinin bahçesine güneş panelleri döşenmesi planlanıyor. Belirlenen noktalara kurulacak güneş enerji panellerinin belli bir çapta ihtiyaç olan elektrik ihtiyacını karşılayacağı belirtiliyor. Çevre dostu ve yenilenebilir enerji sistemlerinden en verimlisi olarak gösterilen güneş enerji sistemleri sayesinde Düzce'de doğal kaynaklardan enerji üretimi sağlanacak.

(TT-AY)



18.04.2017 12:37:34 TSI

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