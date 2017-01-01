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Özel çocuklar başkan amcalarına teşekkür etti



(Fotoğraflı)



Mehmet Barlas

AYDIN (İHA) - Nazilli Belediyesi tarafından Güzelköy Özel Eğitim Uygulama ve İş Uygulama Merkezi Okuluna kazandırılan tam donanımlı çok amaçlı salonun açılışı düzenlenen tören ile gerçekleştirildi. Törende Özel Çocuklar Belediye Başkanı Haluk Alıcık'ın etrafından hiç ayrılmadı.

Nazilli Belediyesi tarafından Güzelköy Özel Eğitim Uygulama ve İş Uygulama Merkezi Okuluna yapılan mutfağı bulunan 56 metrekare kapalı, 30 metrekare açık alanlı ve tam donanımlı çok amaçlı salonun açılışı düzenlenen tören ile gerçekleştirildi.

Açılış törenine Nazilli Belediye Başkanı Haluk Alıcık İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Latif Akgün, Belediye Başkan Yardımcımsı Mesut Erdemir, Daire Müdürleri, Okulda görevli öğretmenler, okul öğrencileri ve velileri ile davetliler katıldı. Nazilli Belediye Başkanı Haluk Alıcık'ın Okula yaptığı ziyaretlerinden birinde iletilen bu isteğin yaklaşık 40 gün gibi kısa bir süreç içerisinde tamamlandığını vurguladı. Okula kazandırılan salon için emeği geçen her kese ve özelliklede Nazilli Belediye Başkanı Haluk Alıcık'a teşekkürlerini ileten Okul Müdürü Ali İhsan Şahin; "Okul Velilerimizin ısrarı üzerine böyle bir yerin olmasının ihtiyaç olduğunu gördük. Gerekli münacatlarımızdan sonra sağ olsun Belediye Başkanımız Haluk Alıcık bize bu çok amaçlı salonun yapılması konusunda her türlü kolaylığı gösterdi. Bize ziyaretinin 2. gününde çok amaçlı salonun yapımına başlandı ve 40 gün içerisinde tamamlandı. Bu salonumuzun öğretmenlerimizin, velilerimizin, misafirlerimizin hizmetine bugün itibari ile inşallah sokacağız. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Herkesin huzurunda özellikle başkanımıza teşekkür ediyor hepimize hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

Açılış töreni esnasında etrafından hiç eksik olmayan özel çocukların mutluluklarına ortak olmanın sevinci ve mutluluğunu yaşadığını ifade eden Nazilli Belediye Başkanı Haluk Alıcık; " Bu çocuklar bizim çocuklarımız. Onlara sahip çıkmak hepimizin görevi. Siz öğretmenlerimiz gerçekten çok önemli bir sorumluluk taşıyor, en zoru başarıyor. Biz bu güne kadar Nazilli Belediyesi olarak tüm okullarımıza maddi ve manevi desteklerimizi yaptığımız gibi bu merkezimizde de sürdürmeye devam edeceğiz. Okulun eksikliklerin giderilmesi hususunda elimizden geldiğince ve imkânlar dâhilinde yardımcı olmak bizim görevimizdir. Buradaki salonumuzun yapılmasını özellikle velilerimiz çok istedi. Çocuklarını beklerken burada geçirecekleri zaman çok önemli. Biz hem özel çocuklarımızı hem de onların değerli ailelerine çok önemsiyoruz. Onların istekleri bizim için emirdir. Çok amaçlı salonunuz hayırlı uğurlu olsun. Güzel amaçlara hizmet etsin" diye konuştu.

Tam donanımlı, çok amaçlı salonun kurdelesini törene katılan tüm misafir ve öğrencilerle birlikte kesen Belediye Başkanı Haluk Alıcık'a Okula verdiği desteklerden dolayı Okul Müdürü Ali İhsan Şahin plaket takdim etti.

(MB-Y)



18.04.2017 12:37:53 TSI

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