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6 ödüllü film Bodrum'da gösterildi

18 Nisan 2017 Salı, 12:31
6 ödüllü film Bodrum'da gösterildi
6 ödüllü film Bodrum'da gösterildi

(Fotoğraflı)

Eren Ayhan
MUĞLA (İHA) - Gülten Taranç'ın yönetmenliğini üstlendiği ve Engin Benli, Murat Ergür, Derin İnce, Yeliz Tozan, Müge Ulusoy'un oynadığı "Yağmurlarda Yıkansam" filmi "Bodrum Sağlık Vakfı" yararına Herodot Kültür Merkezi'nde gösterildi.
Yurtiçi ve yurtdışında 6 ödül alan "Yağmurlarda Yıkansam" filminin gösterimi önceki akşam Bodrum'da gerçekleştirildi. Gösterime oyuncu Turan Özdemir, Bodrum Sağlık Vakfı Başkanı İbrahim Akkaya, vakfın yönetim kurulu üyeleri ve çok sayıda sinemasever katıldı.
Gösterim öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtlayan filmin genç yönetmeni Gülten Taranç, Bodrum'dan olmaktan ve filmini Bodrumlularla buluşturmaktan duyduğu mutluluğu dile getirdi. Filmin ele aldığı konuda da bahseden Taranç şunları söyledi: "Filmimiz kadın cinayetlerinin gerisinde kalan bir kız çocuğu olan 15 yaşındaki Gamze'nin hikayesini anlatıyor. Her gün ülkemizde kadın cinayetleri oluyor ve bu anlamda bir farkındalık yaratmak adına bu filmi yaptım. Gerçekten seyircilerden de böyle filmlerin daha fazla yapılmasına dair tepkiler alıyoruz. Bu da bizi mutlu ediyor. Yurtiçi ve yurtdışındaki festivallere katıldık. "Yağmurlarda Yıkansam" filmi tamamen bağımsız bir film" dedi.
Filmin bugüne kadar Türkiye'de yaklaşık 5 bin sinemasever tarafından da izlendiğinin bilgisini veren Taranç, "Onun dışında Endonezya, Arnavutluk ve İspanya'da en iyi film ödüllerini aldı. Altın Portakal Film Festivali ve Antakya Film Festivali'nde de ödüller aldı. Yani süreç devam ediyor" ifadelerini kullandı.
Bodrum'daki gösterimden elde edilen geliri Bodrum Sağlık Vakfı'na bağışlanması hakkında da konuşan genç yönetmen Gülten Taranç, şu sözlere yer verdi: "Her şeyden önemlisi sağlık. Ben bunu kredi çekerek film yapmış biri olarak söyleyebilirim. Maddiyat her zaman önde gelmiyor, insanın önce beden ve ruh sağlığı olsun. Sağlık Vakfı da Bodrum için çok önemlidir. Engelli öğrencilere bir faydamız olacaksa ne mutlu bize" şeklinde konuştu.
Gösterimde filmin Yönetmeni Gülten Taranç ve oyuncu Turan Özdemir ile organizasyonda emeği geçenlere plaket ve çiçek takdim edildi.
Yaklaşık bir buçuk saat süren "Yağmurlarda Yıkansam" filmi, ülkemizin en güncel meselelerinden biri olan kadına karşı şiddeti konu alan bir yapım. Annesi, babası tarafından öldürülen Gamze'nin hikayesi, alışılageldiği gibi cinayetle biten bir hayatı değil; cinayetle başlayan yeni bir hayatı anlatıyor. Kadın cinayetlerinin tek mağdurunun yalnızca öldürülen kadınlar olmadığı, Gamze'nin, yani yine bir kadının hikayesi üzerinden anlatılıyor. Hikayede 15 yaşındaki Gamze'nin öfkesi, yalnızlığı çaresizliği ve özlemleri hiç bakılmayan bir bakış açısıyla izleyici ile buluşuyor.
(EA-MB-Y)

18.04.2017 12:38:48 TSI
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