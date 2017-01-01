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YEREL HABERLER  / BİTLİS HABERLERİ
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Bitlis'te 166 bin paket kaçak sigara ele geçirildi

18 Nisan 2017 Salı, 12:31
Bitlis'te 166 bin paket kaçak sigara ele geçirildi
Bitlis'te 166 bin paket kaçak sigara ele geçirildi

(Fotoğraflı)

Vahit Olcay
BİTLİS (İHA) - Bitlis Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan operasyonda, arpanın altına gizlenmiş vaziyette 166 bin 50 paket kaçak sigara ele geçirildi.
Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, Tatvan-Bitlis karayolu üzerinde sürücülüğünü Ö.Bç isimli şahsın yaptığı 27 plakalı bir kamyonaı kontrol amaçlı durdurulduğu belirtildi. Açıklamada, "Şüphe üzerine yapılan aramada kamyon kasasında bulunan arpa yükünün altına gizlenmiş vaziyette 166 bin 50 paket kaçak sigara ele geçirilmiştir. Olay ile ilgili olarak yakalanıp gözaltına alınan Ö.B. isimli şahıs, kaçakçılık suçundan mevcutlu olarak Tatvan Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edilmiştir. İlimiz ve çevresinde suç ve suçlulara karşı yürüttüğümüz kararlı mücadelemiz devam edecektir" denildi.
(VO-MSA-Y)

18.04.2017 12:39:29 TSI
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