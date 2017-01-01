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Meslek ve lezzet aynı noktada buluştu

18 Nisan 2017 Salı, 12:38
Meslek ve lezzet aynı noktada buluştu
Meslek ve lezzet aynı noktada buluştu
- Şehitkamil belediyesi, pastacılığın püf noktalarını öğretiyor

(Fotoğraflı)

GAZİANTEP (İHA) - Şehitkamil Belediyesi, kadınlara yönelik açtığı pastacılık kursunda pasta, kurabiye ve çeşitli hamur işlerinin püf noktalarını öğretiyor. Lezzetli pasta yapımını öğrenen kadınlar, öğrendikleriyle işletme açmayı planlıyor.
Şehitkamil Belediyesi, açtığı çeşitli kurslarla ve verdiği uygulamalı eğitimlerle kadınları meslek sahibi yapıyor. Bir yandan lezzetli pasta yapımını öğrenen kadınlar diğer yandan da kurs ortamındaki arkadaşlıklarıyla daha fazla sosyalleşebilme olanağı buluyor.
Şehitkamil Belediyesi Hanımlar Lokali'nde açılan Temel Pastacılık Kursuna katılan kadınlar, sağlanan olanaklarla kendilerini değerli hissettiklerini ifade etti. İşletme sahibi olmaları için gereken bilgi ve beceriyi edinmek maksadıyla kursu tercih ettiğini söyleyen kadınlar, ileriki zamanlarda kendi işletmelerini açmayı planladıklarını anlattı.

"Zaman çok eğlenceli geçiyor"
Kursiyer 23 yaşındaki Tuğçe Afrin, ileriki zamanlarda kendine ait küçük bir işletme açmayı hedeflediğini aktardı. Kursta zevk alarak öğrendiği bilgileri ticarete çevirmek istediğini kaydeden Arfin, "Belediyenin açmış olduğu kurslardan faydalanmak amaçlı daha önce bilgisayar, İngilizce kurslarına geldim. Burada zaman çok eğlenceli geçiyor. Şimdi zevk için pasta yapıyorum. İlerleyen zamanda zevkimi ticarete dönüştürmeyi düşünüyorum. Pasta yapmak beni çok mutlu ediyor. Pasta yaparken kendimi enerji dolu hissediyorum. Babam daha çok sevdiği için özellikle ona, güzel şeyler yapmaya çalışıyorum. Bir amacım var. Burada öğrendiklerimle kendime ait küçük bir işletme açıp, kendi ayaklarım üzerinde durmak istiyorum" şeklinde konuştu.

"İdealim, pastacılık öğretmeni olmak"
Ev hanımı 2 çocuk annesi Eda Coşkun isimli kursiyer, pastacılık konusunda kendini geliştirdikten sonra pastacılık öğretmeni olmak istediğini dile getirdi. Coşkun, "Kursa, daha güzel pasta yapmayı öğrenmek ve kendimi geliştirmek için geliyorum. Akrabalarım ve eşim bu işi sevdiğimi biliyordu. Benim idealim, pastacılık öğretmeni olmak. Şu anda bu kursa geliyorum. Bu işin üniversitesini okuyup kendimi daha fazla geliştirmek istiyorum. Belediyenin sunduğu imkanlardan faydalanmayı seviyorum" diye konuştu.

"Misafir sayımda artış oldu"
Öğrendiği bilgiler ışığında yaptığı pastaları sosyal medya hesabından paylaştığını ve olumlu geri dönüşler aldığını vurgulayan Hatice Filiz Çimpolat isimli kursiyer, sağlanan imkanların kendisini değerli hissettirdiğini söyledi. Çimpolat, şu açıklamada bulundu:
"Pastayla hiç uğraşmayan birisiydim. Buraya yeni arkadaşlıklar edinmek ve beceri kazanmak amacıyla geldim. İyi ki buraya gelmişim. Çok kaliteli arkadaşlar edindim. Kilo almamak için pasta yemiyorum. Kursta öğrendiklerimden misafirlerim çok mutlu oluyorlar. Evet, misafir sayımda artış oldu. Üstelik, yaptığım pastaları kendi sosyal medya hesaplarımda paylaştığım için görenler koşa koşa geliyor. Hadi bugün ne yaptın, ne yiyeceğiz, diye. İyi ki belediyemiz var, iyi ki böyle değerli hocalarımız var, iyi ki böyle değerli bir Belediye Başkanımız var. Başkanımız bize değer veriyor. Kendimizi değerli hissediyoruz ve çok mutlu oluyoruz."
(SD-Y)

18.04.2017 12:45:56 TSI
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