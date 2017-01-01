18 NİSAN 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / KÜTAHYA HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

295 öğrenciye trafik eğitimi

18 Nisan 2017 Salı, 12:39
295 öğrenciye trafik eğitimi
295 öğrenciye trafik eğitimi

(Fotoğraflı)

Mustafa Bektaş
KÜTAHYA (İHA) - Milli Eğitim Bakanlığı ile TÜSEKON arasında imzalanan Okul Öncesi ve İlkokul öğrencilerine yönelik trafik bilinci kazandırılması eğitimi protokolü kapsamında Kütahya'nın Pazarlar İlçesinde Anaokulu ve İlkokullarda sürücü kursu eğiticisi Resmi Arık tarafından öğrencilere Kara yolu Trafik Güvenliği eğitimi verildi.
Öğrencilere Kara yolu Trafik Güvenliği eğitiminde, Trafik adabı, trafik işaret ve levhalarının anlamları, öğrenci servislerine inme binme kuralları, yayaların karşıdan karşıya geçme kuralları, hız kuralları, emniyet kemeri takma ve yaya yolunu kullanma konuları hakkında Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanan videolar izlettirilerek öğrencilerde trafik bilincinin yerleşmesi hedefleniyor.
Pazarlar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü yetkilileri, "Pazarlar İlçemizde, Pazarlar Anaokulu, Pazarlar İlkokulu ve Sofular İlkokulunda toplam 295 öğrenciye eğitim verilmiştir. Erken yaşlarda başlayan eğitimin ilerleyen yaşlarda verilecek eğitimden daha etkili ve kalıcı olduğu gerçektir. Trafik eğitimiyle yetişen okul öncesi ve ilkokul öğrencileri, hem aile bireyleri üzerinde trafik bilincinin yerleşmesi hem de toplumda trafik kültürünün oluşturulmasına katkı sağlayacaktır" dediler.(MB-EFE)

18.04.2017 12:46:19 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
Başkan Musa Yılmaz: Kütahya, değişim ve dönüşüme 'evet' diyerek öncü olmuştur
YEREL

BAŞKAN MUSA YILMAZ: KÜTAHYA, DEĞİŞİM VE DÖNÜŞÜME 'EVET' DİYEREK ÖNCÜ OLMUŞTUR
Belediyeden engellilere sinema keyfi
YEREL

BELEDİYEDEN ENGELLİLERE SİNEMA KEYFİ
Kitap kurtları ödüllendirildi
YEREL

KİTAP KURTLARI ÖDÜLLENDİRİLDİ
Kütahya Müftülüğü Kutlu Doğum Haftasına hazır
YEREL

KÜTAHYA MÜFTÜLÜĞÜ KUTLU DOĞUM HAFTASINA HAZIR
Hisarcık'ta futsal turnuvası
YEREL

HİSARCIK'TA FUTSAL TURNUVASI
Kütahya'daki &quot;ByLock&quot; operasyonu
YEREL

KÜTAHYA'DAKİ "BYLOCK" OPERASYONU

Beş seçim sonra sandığa giden Kuşululardan &quot;evet&quot; rekoru
YEREL

BEŞ SEÇİM SONRA SANDIĞA GİDEN KUŞULULARDAN "EVET" REKORU

Gediz'de motosiklet kazası: 1 ölü
YEREL

GEDİZ'DE MOTOSİKLET KAZASI: 1 ÖLÜ
Başkan Ali Çetinbaş: Teşekkürler Kütahya, teşekkürler Türkiye
YEREL

BAŞKAN ALİ ÇETİNBAŞ: TEŞEKKÜRLER KÜTAHYA, TEŞEKKÜRLER TÜRKİYE
Hisarcık'ın yüzde 75'i 'evet' dedi
YEREL

HİSARCIK'IN YÜZDE 75'İ 'EVET' DEDİ
Atatürk İlkokulunda sabah sporu
YEREL

ATATÜRK İLKOKULUNDA SABAH SPORU
Tavşanlı'da çıkan yangın
YEREL

TAVŞANLI'DA ÇIKAN YANGIN
Ziraat evlerine içme suyuna kavuşmaya devam ediyor
YEREL

ZİRAAT EVLERİNE İÇME SUYUNA KAVUŞMAYA DEVAM EDİYOR
Hisarcık'ta 'evet' kutlaması
YEREL

HİSARCIK'TA 'EVET' KUTLAMASI
Kütahya'da 'evet' coşkusu
YEREL

KÜTAHYA'DA 'EVET' COŞKUSU
İslam Kültür Merkezi Fatih Camiinin emektar imamı Mehmet Ören hayatını kaybetti
YEREL

İSLAM KÜLTÜR MERKEZİ FATİH CAMİİNİN EMEKTAR İMAMI MEHMET ÖREN HAYATINI KAYBETTİ
EN ÇOK OKUNANLAR
Türkiye'nin yaşamak ve çalışmak için en iyi şehirleri
İŞ-YAŞAM

TÜRKİYE'NİN YAŞAMAK VE ÇALIŞMAK İÇİN EN İYİ ŞEHİRLERİ

 1
  • 2 Doğurmadan 5 dakika önce...
  • 3 Dalış sırasında bulduğu kutuyu açınca hayatının şokunu yaşadı!
  • 4 "Anne evlat aşkı"