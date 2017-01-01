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295 öğrenciye trafik eğitimi



(Fotoğraflı)



Mustafa Bektaş

KÜTAHYA (İHA) - Milli Eğitim Bakanlığı ile TÜSEKON arasında imzalanan Okul Öncesi ve İlkokul öğrencilerine yönelik trafik bilinci kazandırılması eğitimi protokolü kapsamında Kütahya'nın Pazarlar İlçesinde Anaokulu ve İlkokullarda sürücü kursu eğiticisi Resmi Arık tarafından öğrencilere Kara yolu Trafik Güvenliği eğitimi verildi.

Öğrencilere Kara yolu Trafik Güvenliği eğitiminde, Trafik adabı, trafik işaret ve levhalarının anlamları, öğrenci servislerine inme binme kuralları, yayaların karşıdan karşıya geçme kuralları, hız kuralları, emniyet kemeri takma ve yaya yolunu kullanma konuları hakkında Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanan videolar izlettirilerek öğrencilerde trafik bilincinin yerleşmesi hedefleniyor.

Pazarlar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü yetkilileri, "Pazarlar İlçemizde, Pazarlar Anaokulu, Pazarlar İlkokulu ve Sofular İlkokulunda toplam 295 öğrenciye eğitim verilmiştir. Erken yaşlarda başlayan eğitimin ilerleyen yaşlarda verilecek eğitimden daha etkili ve kalıcı olduğu gerçektir. Trafik eğitimiyle yetişen okul öncesi ve ilkokul öğrencileri, hem aile bireyleri üzerinde trafik bilincinin yerleşmesi hem de toplumda trafik kültürünün oluşturulmasına katkı sağlayacaktır" dediler.(MB-EFE)



18.04.2017 12:46:19 TSI

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