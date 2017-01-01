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GAP-YENEVden Tarım Danışmanlarına Yenilenebilir enerji eğitimi

18 Nisan 2017 Salı, 12:49
GAP-YENEVden Tarım Danışmanlarına Yenilenebilir enerji eğitimi
GAP-YENEVden Tarım Danışmanlarına Yenilenebilir enerji eğitimi

(Fotoğraflı)

ŞANLIURFA (İHA) - GAP BKİ tarafından uygulanmakta olan GAP-TEYAP (GAP Tarımsal Eğitim ve Yayım Projesi) kapsamında Harran Üniversitesi GAP-YENEV merkezi tarafından sertifikalı Yenilenebilir Enerji Eğitimi gerçekleştirildi.
Şanlıurfa GAP Tarımsal Eğitim Merkezinde gerçekleştirilen eğitimde Harran Üniversitesi akademisyenleri, kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektörden alanlarında uzman eğitimciler görev aldı. GAP bölgesi illerinde çiftçi örgütlerinde görev yapmakta olan tarım danışmanlarına, yenilenebilir enerji teknolojilerinin bölgede yaygın bir şekilde kullanılması için yenilenebilir enerji teknolojileri alanında bilgiler aktarılarak pilot tesislerde uygulamalı eğitimler verildi. GAP-YENEV Merkezi Müdürü Prof. Dr. Bülent Yeşilata yaptığı açıklamada, "Ülkemiz ve bölgemizin lokomotif gücü olan tarım sektöründe enerji ihtiyaçlarının temiz ve sürdürülebilir kaynaklardan temini, üzerinde durulması gereken önemli bir konudur. Bu kapsamda GAP TEYAP tarım danışmanlarına verilen eğitimlerde Güneş enerjisi başta olmak üzere yenilenebilir teknolojiler alanında bilgiler aktarılmıştır. Eğitim çalışmamız alanında uzman olan eğitimcilerimizin gözetiminde 5 gün sürmüştür. Sahada aktif olarak çalışan tarım danışmanları bu teknolojilerin bölgemizde yaygınlaştırılmasında önemli roller alacaklardır" dedi.
(AK-SD-Y)

18.04.2017 12:57:47 TSI
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