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YEREL HABERLER  / BİLECİK HABERLERİ
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Turizm Haftası etkinlikleri başladı

18 Nisan 2017 Salı, 12:53
Turizm Haftası etkinlikleri başladı
Turizm Haftası etkinlikleri başladı

(Fotoğraflı)

Cem Kaan Toka
BİLECİK (İHA) - Bilecik'teki Nisan Turizm Haftası kutlamaları, Bilecik Yavuz Selim Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ve Hayme Ana Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi tarafından düzenlenen etkinlikler ile başladı.
Bilecik Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezi'nde İstiklal Marşı ve saygı duruşuyla başlayan etkinliğe Bilecik Valisi Süleyman Elban, Bilecik Belediye Başkanı Selim Yağcı, Bilecik İl Kültür ve Turizm Müdür Vekili Mehmet Kocabıçak,Pazaryeri Belediye Başkanı Muzaffer Yalçın, okul müdürleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.
Etkinlikte açılış konuşması yapan Bilecik Yavuz Selim Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Adem Avcu, "1997 yılından bu yana verdiğimiz eğitimle hem yükseköğrenime öğrenci, hem de turizm sektörüne kalifiye eleman yetiştirmekteyiz. Yetiştirdiğimiz gençlere milli, manevi değerlerimizin yanında kültürel değerlerimizle birlikte turiste karşı geleneksel Türk misafirperverliğini de öğretme gayretindeyiz" dedi.
" İlimiz tarihi ve doğal güzellikler açısından oldukça zengindir"
İl Kültür ve Turizm Müdür Vekili Mehmet Kocabıçak ise, Bilecik'in tarihi ve doğal güzellikler açısından zengin olduğunu belirterek, "Kuruluşa ve kurtuluşa beşiklik yapmış, milletin makus talihinin yenildiği bu toprakların turizmden hak ettiği onayı alabilmesi için 2005 yılında başlatılan tarihi mirasımızın korunmasuna yönelik çalışmalar aralıksız olarak devam etmektedir. İlimiz merkezinde ve ilçelerinde bulunan mülkiyeti ve kullanımı çeşitli kurum ve kuruluşlara ait Şeyh Edebali Türbesi, Rüşdiye Mektebi, Hamidiye İdadisi, Bilecik Müzesi, Albay Çolak İbrahim Köşkü gibi birçok tarihi eserlerimizin restorasyonu Bakanlığımızın ve ilgili kurum kuruluşların katkılarıyla yaptırılarak turizme kazandırılmıştır" dedi.
Konuşmaların ardından Bilecik Hayme Ana Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri tarafından Bilecik yöresel geleneksel kıyafetleri defilesi, meyve süsleme ve kokteyl hazırlama gösterisi, Bilecik Yavuz Selim Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri tarafından hazırlanan turizm konulu skeç ve kına gecesi gösterisi düzenlendi.
Düzenlenen gösterilerin ardından il genelinde Turizm konulu resim ve kompozisyon yarışmasında dereceye giren öğrencilere Bilecik Valisi Süleyman Elban ve Bilecik Belediye Başkanı Selim Yağcı tarafından ödüller verilerek etkinlik sona erdi.
(CKT-DA-Y)

18.04.2017 13:01:04 TSI
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