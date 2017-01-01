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YEREL HABERLER  / MALATYA HABERLERİ
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Başkan Akdemir Özal ve Fendoğlu'nu unutmadı

18 Nisan 2017 Salı, 12:54
Başkan Akdemir Özal ve Fendoğlu'nu unutmadı
Başkan Akdemir Özal ve Fendoğlu'nu unutmadı

(Fotoğraflı)

MALATYA (İHA) - Kale Belediye Başkanı Cemal Akdemir, 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ı ve Malatya eski Belediye Başkanlarından Hamit Fendoğlu'nu ölüm yıl dönümlerinde rahmetle andı.
Cemal Akdemir, Özal'ın Türkiye'yi dünyaya açan bir lider olduğunu söyleyerek, "Ülkemizin büyük Türkiye yolunda attığı adımlar ilk önce Özal ile birlikte başladı. Özal Türkiye'ye çok önemli hizmetlerde bulundu. Kendisi Türk siyasetine yeni bir vizyon ve yeni bir bakış açısı kazandırdı. Türkiye bugün emin adımlarla yolunda ilerlerken, bu yürüyüşünde en önemli katkılardan birini Özal verdi" diye konuştu.
Akdemir, Malatya Belediyesi eski Belediye Başkanlarından Hamit Fendoğlu'nu da vefatının 39. yıl dönümünde rahmetle anarak, "Bundan 39 yıl önce bombalı bir saldırı sonucu gelini ve iki torunu ile birlikte vefat eden merhum Hamit Fendoğlu Türk siyasetine damgasını vurmuş, mertliği ile bilinen bir siyasetçiydi" şeklinde konuştu.
(BT-SD-Y)

18.04.2017 13:02:30 TSI
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