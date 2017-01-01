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Milas'ta bilinçli evlilik için protokol imzalandı

18 Nisan 2017 Salı, 12:58
Milas'ta bilinçli evlilik için protokol imzalandı
Milas'ta bilinçli evlilik için protokol imzalandı

(Fotoğraflı)

Demet Leyne
MUĞLA (İHA) - Muğla Milas'ta evlilik, ailede iletişim becerileri gibi konularda gençlerde farkındalık yaratılmasını amaçlayan "Bilinçli Evlilik, Mutlu Aile, Huzurlu Toplum" Projesi Uygulama Protokolü imzalandı.
Milas Kaymakamı Eren Arslan başkanlığında bir araya gelen Milas İlçe Milli Eğitim Müdürü İsa Bal, Milas Müftüsü Ali Saim Doğru ve Milas Toplum Sağlığı Merkezi Başkanı Ebru Özuslu, toplum için büyük önem taşıyan "Bilinçli Evlilik, Mutlu Aile, Huzurlu Toplum" Projesi Uygulama Protokolüne imza attı. Milas İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Milas Müftülüğü ve Milas Toplum Sağlığı arasında imzalanan "Bilinçli Evlilik, Mutlu Aile, Huzurlu Toplum" Projesi Uygulama Protokolü ile genç çiftlere evlilik ile ilgili konularda bilgilendirilme yapılarak bilinç oluşturulması amaçlanıyor. Alanında uzmanlar tarafından verilecek olan seminer ve eğitimlerde; başvuruda bulunan gençlere; evlilik, eş seçimi ve ailede iletişim becerileri, evliliğe hazırlamak gibi konularda bilgi verilecek ve evlilik hakkında bilinç oluşturulacak.

TÜİK rakamlarına göre; evlenen çiftlerin sayısı 2015 yılına göre yüzde 1.4 azaldı. Geçtiğimiz yıl evlenen çiftlerin sayısı 602 bin 982 iken 2016'da bu rakam 594 bin 493'e düştü. Boşanan çiftlerin sayısında da düşüş oldu. 2015'te 131 bin 830 kişi boşandı 2016 yılında bu rakam yüzde 4.3 düşüşle, 126 bin 164 oldu. Boşanmaların yüzde 39.1'i evliliğin ilk beş yılında, yüzde 21'i ise 6 - 10'cu yıllar arasında gerçekleşti. Boşanma hızının en fazla olduğu il İzmir olurken; İzmir'i ikinci sırada Muğla, üçüncü sırada ise Antalya izledi.
Boşanma hızları göz önünde bulundurulduğunda; sağlıklı evliliklerin kurulması ve devamı için "Bilinçli Evlilik, Mutlu Aile, Huzurlu Toplum" Projesi Uygulama Protokolü büyük önem ifade ediyor.
(DL-MB-Y)

18.04.2017 13:05:31 TSI
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