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YEREL HABERLER  / KIRŞEHİR HABERLERİ
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Hırsızlık zanlısı 12 kişiye tutuklama

18 Nisan 2017 Salı, 13:03
Hırsızlık zanlısı 12 kişiye tutuklama

Enderhan Öz
KIRŞEHİR (İHA) - Kırşehir'de 2017 yılının ilk dört aylık döneminde hırsızlık olayına karıştığı tespit edilen 12 kişi çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliğinden edinilen bilgiye göre 6 evden hırsızlık, 5 iş yeri hırsızlığı, 16 açıktan hırsızlık 5 otomobil motoru hırsızlığı, 1 mabet hırsızlığı, 2 dolandırıcılık suçlarına karıştıkları ileri sürülen 24 kişiden 12'si çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.
30'dan fazla suça karıştıkları tespit edilen şüpheli H.K.,Ü.Ş.,H.D.,N.D.,S.Ç.,E.E.,İ.E.,R.U.,E.T.,M.Ö.,V.Y.,Ü.A., Polis tarafından yapılan incelemelerinin ardından sevk edildikleri adli merciler tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.
(EÖ-AÖ-Y)

18.04.2017 13:11:08 TSI
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