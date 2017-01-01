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Düzce Üniversitesi erkek voleybol takımı 1. lig şampiyonu oldu



(Fotoğraflı)



Ali Osman Çatana

DÜZCE (İHA) - Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu tarafından Dumlupınar Üniversitesi'nde düzenlenen Üniversiteler Arası Voleybol 1.Lig müsabakalarında Düzce Üniversitesi erkek voleybol takımı, namağlup şampiyon olarak büyük bir başarıya imza attı.

Giresun Üniversitesi, Cumhuriyet Üniversitesi, Kastamonu Üniversitesi ve Kırıkkale Üniversitesinin yer aldığı müsabakalarda, üstün bir performans sergileyen erkek voleybol takımı, tüm rakiplerini geride bırakarak Düzce Üniversitesi'ne bir başarı daha kazandırdı.

Düzce Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Nurgül Tezcan Kardaş yönetimindeki erkek voleybol takımı, 23-27 Nisan 2017 tarihleri arasında Namık Kemal Üniversitesi'nde düzenlenecek Süper Lige Yükselme Müsabakalarına katılmaya hak kazandı.

(AOÇ-AY)



18.04.2017 13:13:41 TSI

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