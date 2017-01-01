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Belediye çalışanlarına EKAP eğitimi



(Fotoğraflı)



Mehmet Ali Dağ

KİLİS (İHA) - Kilis Belediyesi personeline GAP tarafından organize edilen EKAP uygulamaları eğitimi veriliyor.

Kilis Belediyesi talebi üzerine GAP tarafından Kamu İhale Kanunu ve EKAP Uygulamaları Eğitimi, İnsan Tanıma Sanatı ve Etkili İletişim konulu Eğitim semineri düzenlendi.

İki gün olarak planlanan uygulama programında, Sevgi dili nedir? Erkek ve Kadın beyni nasıl çalışır? İnsan Tanıma Sanatı ve Etkili İletişim, İletişimi Kolaylaştıran ve Zorlaştıran Unsurlar, Yasaklılık sorgulaması ve İhalenin karara bağlanması, Şikayet başvurularında dikkat edilmesi gereken unsurlar ve personelin verimini arttırması hedeflenen bir çok başlıktan oluşan eğitim semineri, alanında uzman eğitmenler tarafından anlatımlı ve soru cevap olarak gerçekleşti.

(MAD-SD-Y)



18.04.2017 13:22:50 TSI

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