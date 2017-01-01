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YEREL HABERLER  / ZONGULDAK HABERLERİ
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6 yılda 273 kişi gönüllü itfaiyeci oldu

18 Nisan 2017 Salı, 13:17
6 yılda 273 kişi gönüllü itfaiyeci oldu
6 yılda 273 kişi gönüllü itfaiyeci oldu

(Fotoğraflı)

Vedat Kılıç
ZONGULDAK (İHA) - Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde köy ve beldeler dahil yaklaşık 250 bin nüfusa 66 personel ile hizmet veren İtfaiye Müdürlüğü 6 yıl önce başlattığı kurslar ile 273 kişiyi gönüllü itfaiyeci yaptı.
Kdz. Ereğli Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü tarafından 2011 yılından bu yana 273 kişiye gönüllü itfaiyecilik kursu verildi. 66 personel ile son teknoloji araç ve gereçleri ile yangınlar başta olmak üzere, afetler, trafik kazaları, su altı ve su üstü kurtarma çalışmalarını başarı ile gerçekleştiren Kdz. Ereğli Belediyesi 6 yılda doktor, mühendis, iş adamı, ev hanımı, öğretim görevlisi, üniversite öğrencisi, öğretmen gibi çeşitli meslek dallarından 273 kişiye kurs verdi.

90 saat eğitimle gönüllü itfaiyeci oluyorlar
5 hafta teorik ve 5 haftada uygulamalı olmak üzere toplam 90 saat yapılan kurslarda uzman itfaiyeciler tarafından gönüllü itfaiyeci olmak isteyenlere yangın söndürme, ip bağlama, yüksek binadan sedye ve merdiven ile yaralı tahliye şekilleri, eğitim direğinden komando inişi, trafik kazalarına müdahale, ilk yardım ve araç içerisinde sıkışan yaralıyı kurtarma eğitimleri veriliyor. Kursları başarı ile tamamlayan kursiyerler haftanın belirli günlerinde itfaiye müdürlüğüne gelip istasyonlarda itfaiye personeli ile birlikte nöbet tutup, oluşan yangın ve benzeri olaylara müdahale ediyor.

18 Gönüllü İtfaiyeci sertifikasını aldı
Kdz. Ereğli Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü tarafından 2016 yılı Kasım ayında başlayan 9. Gönüllü İtfaiyecilik Kurslarını başarı ile tamamlayan 8'i bayan 10'u erkek 18 kursiyere sertifikaları düzenlenen törenle verildi. Törene Kdz. Ereğli Belediyesi Başkan Yardımcıları Ayhan Atay, Esra Alpago, Hüseyin Ağlar, Atilla Bulak, İtfaiye Müdürü Muhammet Ali Ateş, İtfaiye Amiri Mehmet Ali Demirkol, gönüllü itfaiyeciler ve itfaiye personeli katıldı. Törende gönüllü itfaiyecilere sertifikaları veren Kdz. Ereğli Belediye Başkan Yardımcısı Ayhan Atay hafta boyunca kurslara katılan gönüllü itfaiyecilere teşekkür etti. Atay konuşmasında "Eğitime katılıp gönüllü itfaiyeci olmakla kalmayıp belirli günlerde aylık nöbet saati oluşturulup İtfaiyede nöbet tutmanız ayrıca alkışlanacak bir durumdur zaten. Felaketler olmadan, başımıza gelmeden önlem almalıyız. Bunun da başı eğitimden geçiyor. Sizlerde tam olarak bunu yapıyorsunuz" dedi.

250 bin kişiye hizmet veriyor
Kdz. Ereğli Belediyesi İtfaiye Müdürü Muhammet Ali Ateş ise konuşmasında bölgede köy, belde ve çevre ilçeler dahil yaklaşık 250 bin nüfusa son teknoloji itfaiye ve kurtarma araç-gereçleri ile hizmet verdiklerini söyledi. 2011 yılında başlattıkları Gönüllü İtfaiyecilik Kursları'nın 9.'sunu tamamlamanın gururunu yaşadıklarını anlatan Ateş şunları dile getirdi;
"9.'sunu düzenlediğimiz ve eğitimlerini tamamladığımız kurs ile birlikte ilçemizde toplamda 273 kişiye gönüllü itfaiyecilik kursu vermiş olduk. Bu önemli bir sayı. Özellikle doğal afet durumlarında bu verdiğimiz eğitimlerin önemi çok daha fazla ortaya çıkmaktadır. Bizler Kdz. Ereğli Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü olarak afetler olmadan önlemlerimizi alıyoruz. Şu ana kadar kurslarımıza katılan kursiyerlerimize, eğitimleri veren mesai arkadaşlarıma ve bu eğitimlerin verilmesi için her türlü desteklerini bizden esirgemeyen başta Belediye Başkanımız Hüseyin Uysal olmak üzere katkı sunan herkese teşekkür ediyorum."
Ateş'in konuşmasının ardından 9. Gönüllü İtfaiyecilik Kursu'nu başarı ile tamamlayan kursiyerlere sertifikaları verildi.
(VK-OA-Y)

18.04.2017 13:22:41 TSI
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