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YEREL HABERLER  / KÜTAHYA HABERLERİ
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Başkan Musa Yılmaz: Kütahya, değişim ve dönüşüme 'evet' diyerek öncü olmuştur

18 Nisan 2017 Salı, 13:17
Başkan Musa Yılmaz: Kütahya, değişim ve dönüşüme 'evet' diyerek öncü olmuştur
Başkan Musa Yılmaz: Kütahya, değişim ve dönüşüme 'evet' diyerek öncü olmuştur
- Yılmaz: "Bu başarı mutlaka cumhurbaşkanımızın, başbakanımız ve genel merkezimizin dikkatini çekecektir"

(Fotoğraflı)

Hüseyin Efe
KÜTAHYA (İHA) - AK Parti İl Kütahya Seçim Koordinasyon Merkezi (SKM) Başkanı Musa Yılmaz, "Kütahyalılar'ın, referandumda değişim ve dönüşüme 'evet' dediğini ifade etti.
Yılmaz, AK Parti Kütahya İl Başkanı Ali Çetinbaş, AK Parti Merkez İlçe Başkanı Cevdet korkmaz, AK Parti Kütahya İl Kadın Kolları Başkanı Ceyda çetin Erenler ve AK Parti İl Gençlik Kolları Başkanı Ahmet Batur ile birlikte basın toplantısı düzenleyerek, referandumun sonuçlarını değerlendirdi.
Referandumda yüzde 70.30 'evet' oyu ile Kütahya'nın büyük bir başarı elde ettiğini dile getirdi. Yılmaz, "Bu başarı mutlaka cumhurbaşkanımızın, başbakanımız ve genel merkezimizin dikkatini çekecektir" dedi.
Elde edilen başarının halkın ve teşkilat mensuplarının olduğunu belirten Yılmaz, "Yaklaşık 50 gün süren kampanyada çok iyi organizasyonlar yaptık. Kütahya'da sandığa gitme oranı yüzde 90'ın üzerindedir. Referandumda 371 bin geçerli oy kullanıldı.Seçimlere şimdiye kadar il genelinde herhangi bir itiraz olmadı. Seçim günü ve sonrası herhangi bir olay da yaşanmadı. Yüzde 70.30 'evet oyu ile Kütahya değişiminde ve dönüşümün öncüsü olmuştur. Kampanya boyunca gürültü ve çevre kirliliğine özen gösterdik" diye konuştu.
Kampanya süresince tüm teşkilat mensuplarının büyük bir özveriyle çalıştığını dile getiren Yılmaz, "Kampanya boyunca milletvekillerimiz, belediye başkanlarımız, partimizin merkez ilçe, kadın ve gençlik kolları yüksek bir performans gösterdiler. Kadın kollarınız 107 bin haneye ziyarteler gerçekleştirmiştir. Gençlik kollarımız da,Başbakanımız tarafından gönderilen 93 bin mektubu bizzat adreslerine teslim ederek, ziyaretler gerçekleştirmiştir. Bunların dışında yüzlerce organizasyonla halkımızla birlikte olduk. Kütahya üzerine düşeni yapmıştır. Artık Kütahya'nın bahtı da önü de açıktır" şeklinde konuştu.
AK Parti Kütahya İl Başkanı Ali Çetinbaş da, "Siyasette en önemli unsun insandır. Referandumdaki başarı 2 bin 500 civarındaki teşkilat mensuplarımız, 70 binin üzerindeki üyelerimizin ve halkımızındır. 'Evet' oylu veren de 'hayır' oyu veren de bizim için önemlidir. İnşallah, insanların daha mutlu olduğu bir şehirde yaşayacağız" ifadelerini kullandı.
Toplantıda, AK Parti Merkez İlçe Başkanı Cevdet korkmaz, AK Parti Kütahya İl Kadın Kolları Başkanı Ceyda Çetin Erenler ve AK Parti İl Gençlik Kolları Başkanı Ahmet Batur da birer konuşma yaparak, destekleri sebebiyle vatandaşlara teşekkür ettiler. (EFE)

18.04.2017 13:25:09 TSI
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