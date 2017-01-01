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AFAD'da 6 ilin katılımı ile toplantı yapıldı



(Fotoğraflı)



Mehmet Ali Dağ

KİLİS (İHA) - AFAD Kilis İl Müdürü Adil Şiraz'ın koordinesinde ile diğer bölgelerden Kilis ile birlikte 6 ilin katılımıyla bir toplantı düzenlendi.

Toplantı esnasında AFAD Başkan Yardımcısı Fatih Özer ile canlı bağlantı kurularak Çobanbey ve Azez bölgelerinde yapılacak faaliyetler ve çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Daha sonra AFAD İl Müdürü Adil Şiraz tarafından toplantıya katılan AFAD ekiplerine görevlendirmeleri ve görev alanları ve iş süreçleri ile otomasyon yazılım hakkında bilgilendirme yapılarak sahaya gidildi.

Yapılan toplantıya Yozgat , Sivas , Samsun , Tokat , Bursa, Diyarbakır ve Müdürlüğünde görevli AFAD personelleri katıldı.

(MAD-SD-Y)



18.04.2017 13:29:29 TSI

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