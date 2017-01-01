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Başkan Savaş, Rabe3 Nisan Bayramı'nı kutladı



(Fotoğraflı)



Buğra Güney

HATAY (İHA) - Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, Yaylıca Mahallesi muhtarı Ali Aslan'ın ev sahipliğinde Rabe3 Nisan Bayramı'nda mahalle sakinleri ile bir araya geldi.

Her yıl 17 Nisan'da Alevi vatandaşların kutladığı Rabe3 Nisan Bayramı'nda mahalle sakinleriyle bir araya gelen Başkan Savaş, "Hatay ilimiz yüzyıllardır barış, sevgi ve kardeşlik ortamında üç semavi din mensuplarının ve farklı etnik unsurların bir arada ahenk içinde yaşadığı ve dünyaya örnek olmuş bir şehirdir. Diğer üç semavi dine mensup hemşehrilerimiz gibi Alevi hemşehrilerimiz de sevgi, kardeşlik ve hoşgörüleri ile şehrimizde huzur ortamının sağlanmasına ve kardeşçe yaşayabilmemize büyük katkı sağlamaktadırlar. Yüz yıllardır Hatay'daki saygı, sevgi ve kardeşliğin dünyadaki barış ortamına katkı sunmasını ve örnek teşkil etmesini temenni ediyorum" dedi.

Başkan Savaş şöyle devam etti:

"Baharı müjdeleyen bu günde Alevi hemşehrilerim baharı karşılamak için bu bayramda başa çiçekten taçlar yapıp etrafa bereket ve bolluk için sular serperek çeşitli etkinlikler gerçekleştirir. Ayrıca geleneksel yemekleri olan hrısi (aşure) yapılarak misafirlere ikram edilir."

Yoğun katılımın gerçekleştiği kutlamada Başkan Savaş mahalle sakinleri ile bayram geleneği olarak yumurta tokuşturdu.

(BGY-Y)



18.04.2017 13:33:29 TSI

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