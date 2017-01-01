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Artvin'de Turizm Haftası Etkinlikleri



(Fotoğraflı)



Hasan Fehmi Demir

ARTVİN (İHA) - Artvin'de turizm haftası etkinlikleri kapsamında Valilik önünde bir tören düzenlendi.

Törene Artvin Belediye Başkanı Mehmet Kocatepe, İl Kültür ve Turizm Müdürü Ömer Gümüş, Defterdar İbrahim Bayraktar, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Bahattin Yetim, İl Çevre ve Şehircilik Müdürü Murat Cavunt, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Şentürk Ağırbaş, Turizm Müdürlüğü çalışanları, vatandaşlar katıldı. İl Kültür ve Turizm Müdürü Ömer Gümüş tarafından Atatürk anıtına çelenk sunumunun ardından program saygı duruşu ve istiklal marşının ardından sona erdi.

Çelenk sunumunun hemen ardından İl Kültür ve Turizm Müdürü Ömer Gümüş ve beraberindeki kurum çalışanları Artvin Valisi Ömer Doğanay'ı makamında ziyaret etti. Doğal güzellikleriyle ünlü Artvin'in adeta yeryüzü cenneti olduğunu ve herkesin hayatında en az bir kez Artvin'i görmesi gerektiğini belirten Vali Doğanay, " Zengin kültürel varlıkları, eşsiz doğası, köklü geçmişe sahip kültür ve sanat yapısı ile turizmin her çeşidine imkân sağlayan ülkemizde ve adeta bir yeryüzü cenneti olan Artvin'imizde; Kafkasör Yaylası, Karagöllerimiz, Hatila Vadisi Milli Parkımız, Cehennem Deresi Kanyonu, Atabarı Kayak Merkezi, Mençuna Şelalesi ve Sakin Şehir ünvanlı Şavşat ilçemiz başta olmak üzere, yerli ve yabancı turistlerin görmesi gereken değerlerimizdendir" dedi.

Artvin'i turizm anlamında çok daha güzel günlerin beklediğini vurgulayan Vali Doğanay, Artvin için başarılı bir turizm sezonu geçirilmesinin yanı sıra Turizm Haftası kutlama programının başarılı geçmesi temennisinde bulundu.

(HFD-ÖS-Y)



18.04.2017 13:37:08 TSI

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