YEREL HABERLER / DÜZCE HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Düzce Üniversitesi'ne Bursa'da yoğun ilgi

Düzce Üniversitesi'ne Bursa'da yoğun ilgi



(Fotoğraflı)



Ali Osman Çatana

DÜZCE (İHA) - Düzce Üniversitesi, Educaturk tarafından Bursa AKM Merinos Fuar Merkezinde düzenlenen "Yükseköğretim Günleri" etkinliğinde üniversite adaylarıyla bir araya geldi.

Devlet ve vakıf üniversitelerinin katıldığı tanıtım etkinliğinde Düzce Üniversitesi'ni, İletişim ve Tanıtım Koordinatörlüğü temsil etti. Bursa genelinde 100 farklı okuldan öğrencilerin ziyaret ettiği etkinlikte Düzce Üniversitesi'nin tanıtım standı yoğun ilgi gördü. Düzce Üniversitesi'nin Fakülteleri, Yüksekokulları, Meslek Yüksekokulları ile lisans ve ön lisans programlarının anlatıldığı fuarda, tanıtım materyalleri paylaşılarak yaklaşan LYS sınavı öncesinde öğrencilerin bilgilendirilmesine katkı sağlandı.

Düzce Üniversitesi'nin kampüs hayatı, akademik başarıları, gerçekleştirdiği projeleri, öğrenci kulüpleri ve etkinlikleri, kariyer imkanları ile yurtdışı olanakları hakkında da faydalı bilgilerin aktarıldığı tanıtım organizasyonunda, Düzce Üniversitesi'nin yükseköğretimde doğru bir adres olduğu vurgulandı.

(AOÇ-AY)



18.04.2017 13:39:02 TSI

NNNN

