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Başkan Toprak'tan referandum teşekkürü

18 Nisan 2017 Salı, 13:35
Başkan Toprak'tan referandum teşekkürü
Başkan Toprak'tan referandum teşekkürü

(Fotoğraflı)

Hüseyin Türkoğlu
ADIYAMAN (İHA) - Adıyaman'ın Kahta ilçe Belediye Başkanı Abdurrahman Toprak, referandumda verilen destek nedeniyle bölge halkına teşekkür eti.
Başkan Abdurrahman Toprak referandum sandıklarından birlik ve beraberlik çıktığını belirterek, bölge ve ülke halkına teşekkür etti. Toprak, "Kahta'mız demokrasinin önemli bir sınavını daha başarıyla vermiştir. Milletimiz önemli bir çoğunluğuyla sandıktan birlik ve beraberliğimiz demokrasimiz ve cumhuriyetimiz daha da güçlenerek çıkmıştır. Bu referandumda kazanan milletimiz olmuştur. Geleceğimiz olmuştur, güven ve istikrar olmuştur. Kahta'mızın güven ve istikrar içinde davamıza gösterdiği büyük teveccüh ve destekten dolayı hemşehrilerimize teşekkür ediyorum. Bu sonuçta emeği, katkısı olan her kademedeki bütün arkadaşlarımı bize gönül veren bütün vatandaşlarımız ve hemşehrilerimizi kutluyorum" dedi.
(CK-SD-Y)

18.04.2017 13:42:55 TSI
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