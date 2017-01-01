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Tecrübeler paylaşıldı

18 Nisan 2017 Salı, 13:41
Tecrübeler paylaşıldı
Tecrübeler paylaşıldı

(Fotoğraflı)

Ali Osman Çatana
DÜZCE (İHA) - Düzce Üniversitesi, Düzce Teknopark A.Ş. ve Düzce Teknoloji Transfer Ofisi işbirliğiyle düzenlenen ''Ulusal ve Uluslararası Projeler Tecrübe Paylaşım Günü'' etkinliği gerçekleştirildi.
Rektörlük Çalıştay Salonunda düzenlenen programın açılış konuşmasını gerçekleştiren Düzce Teknoloji Transfer Ofisi'nden Dr. Aslı Astarcı, Teknoloji Transfer Ofislerinin, bilimsel bilgi ve teknoloji üretiminin üniversiteler, sanayi kuruluşları ve diğer paydaşlar arasında geliştirilmesi amacıyla faaliyetler yürüttüğünü ifade etti. Düzce TTO'nun 1601 projesinin kabul edilmesi sonucu 2016 yılından itibaren Düzce Teknopark A.Ş. çatısı altında çalışmalarına başladığını belirten Astarcı, üniversite-sanayi işbirliği konusunda köprü vazifesi gördüklerini söyleyerek sözü konuşmacılara bıraktı.
Programın ilk konuşmacısı Prof. Dr. Oktay Yıldız, hem proje yazma aşamasında, hem de hakemlik konusunda yaşadığı tecrübelerden bahsetti. Projenin makale yazar gibi yazılması ve projede gerçekçi bir sorun üzerine odaklanılması gerektiğine dikkat çeken Yıldız, Kalkınma Planları ve TÜBİTAK'ın 2023 vizyonu gibi belgelerin okunmasının akademisyenlere ışık tutacağını söyledi. Projelerde özgün değerin önemine vurgu yapan Prof. Dr. Oktay Yıldız, kapsam, yöntem, istatistik ve hipotez aşamaları hakkında değerlendirmelerde bulunarak çalışmanın amacı ve ulaşılmak istenen hedeflerin doğru bir şekilde belirtilmesinin faydalı olacağını dile getirdi.
Programın diğer konuşmacısı Doç. Dr. Özge Tüzün Özmen, TÜBİTAK ARDEB 1001 Projesinin yazım, yürütme ve sonuçlandırma bölümleriyle ilgili bilgiler verdi. Proje yazıcısının "Ben hakem olsaydım, projeyle ilgili ne sorardım?" gibi sorularla kendini hakem yerine koymasının önemini vurgulayan Özmen, projelerin; toplumsal yarar sağlaması; yaratıcı, bilimsel, açık ve anlaşılır olması ve özgün nitelik taşımasının kabul edilme olasılığını artırdığını sözlerine ekledi.
Programın bir diğer konuşmacısı Doç. Dr. Mehmet Emiroğlu, proje yazımında özgün değer kadar kapsam ve yöntemin de önemli olduğunu söyleyerek 2219 Yurtdışı Doktora Sonrası Araştırma Burs Programı ile yurtdışında araştırma projesine yönelik yapılması gereken işlemleri anlatan bir sunum gerçekleştirdi.
Programın son konuşmacısı olan Yrd. Doç. Dr. Fidan Özbey ise TÜBİTAK 1002 Hızlı Destek Projeleri konulu bir konuşma yaptı. Başvurusu kabul edilen projesi üzerinden sunumuna devam eden Özbey, konuyla ilgili bilgi ve deneyimlerini katılımcılara aktararak konuşmasını noktaladı.
''Ulusal ve Uluslararası Projeler Tecrübe Paylaşım Günü'' soru-cevap bölümünün ardından sona erdi.
(AOÇ-AY)

18.04.2017 13:49:38 TSI
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