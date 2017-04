YEREL HABERLER / MERSİN HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Tour Of Mersin Bisiklet Yarışları başlıyor

MERSİN (İHA) - Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen ve bu yıl üçüncüsü gerçekleştirilecek olan Mersin Uluslararası Bisiklet Turu 'Tour Of Mersin', 20-23 Nisan tarihleri arasında 11 ülkeden 83 sporcunun katılımı ile yapılacak.

Organizasyonla ilgili düzenlenen tanıtım toplantısında, Tour Of Mersin parkurunun tanıtım filminin izlenmesinin ardından, Mersin Büyükşehir Belediyesi adına Vedat Yüksel tarafından yarışlarla ilgili bilgi verildi.

Toplantıda konuşan Mersin Valisi Özdemir Çakacak, günümüzde dünya genelinde en önemli etkinlik alanlarından biri olan sporun, insanlar arasında sevgi, saygı, kardeşlik duygularının gelişmesine büyük katkı sağladığını söyledi. Spor organizasyonlarının aynı zamanda düzenlendiği kent ve ülkelerin tanınırlığını ve bilinirliğini arttırarak, o kent ve ülkelerin turizmden daha fazla pay almasına da katkı sağladığını ifade eden Çakacak, "Bisiklet sporu da özellikle son yıllarda artan popülaritesi ile hem insanlar arasında dostluk bağlarının artmasına katkı sağlamakta, hem de düzenlendikleri ülkelerin turizmine de ivme kazandırmaktadır. Yeryüzü cenneti Mersin, coğrafi yapısının verdiği avantajlarla ile hem bisiklet sporunun hem de bisikletin günlük kullanımı için son derece uygun bir şehirdir. Çevreci bir ulaşım aracı olan bisiklet, aynı zamanda her yaştan insanımızın gündelik hayatı içerisinde rahatlıkla spor yapmalarına imkan sağlayan ve bu sayede sağlıklı yaşamalarına da büyük katkı sunan bir spor aracıdır" dedi.

"Bu tür organizasyonlar Mersin'e değer katıyor"

Bisiklet yarışlarının, düzenlendikleri ilin ve ülkenin doğal ve kültürel değerlerinin tanıtımına büyük katkı sağlamasının yanında, aynı zamanda insanları bisiklet kullanmaya özendirme yönüyle dünyada oldukça rağbet gören bir spor dalı haline geldiğine işaret eden Çakacak, "Nitekim bazı kent ve ülkelerin bisiklet yarışlarıyla özdeşleştiğini ve düzenlenen yarışların büyük bir izleyici kitlesine ulaştığını görmekteyiz. Mersin'de zengin kültürel değerlerinin, tarihi dokusu ve sosyoekonomik potansiyeli ile bisiklet yarışlarına en güzel şekilde ev sahipliği yapabilecek imkanlara sahip bir kenttir. Bu potansiyelini en etkin şekilde değerlendirme noktasına harekete geçen Büyükşehir Belediyesi de Tour Of Mersin'i başarı

ile düzenlemektedir. Bu tür organizasyonlarının Mersin'e büyük değer kattığı ve tanıtımına büyük katkı sağladığı aşikardır" diye konuştu.

"Spor bir kültür köprüsüdür"

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz ise Mersin'i dünyaca tanınmış bir spor kenti haline getirme yolunda gerçekleştirdikleri proje ve faaliyetlerden bahsederek, spora yapılan yatırımı aydınlık ve sağlıklı geleceğe yapılan yatırım olarak gördüklerini belirtti. Mersin'de sporu hayat tarzı haline getirmek amacıyla çalıştıklarını kaydeden Kocamaz, "İlimizin marka kimliğinde önemli bir yer tutan spor kenti etiketine katkı sağlayan 149 ulusal ve 33 uluslararası organizasyon düzenledik" ifadelerini kullandı.

Mersin Büyükşehir Belediyesi olarak kendilerine 'Mersin'i spor turizminin başkenti yapmak' hedefini koyduklarını dile getiren Kocamaz, şöyle devam etti; "Mersin, bu konuda eşi benzeri olmayan bir potansiyele sahiptir. Açık hava sporları dâhil tüm sporların 12 ay rahatlıkla yapılabildiği iklim şartları, 10 bin yıllık tarihi, doğal güzellikleri ve tüm dünyaya örnek ortak yaşama kültürü ile Mersin, spor ile turizmin bir arada düşünülebileceği yeryüzündeki ender kentlerden biridir. Spor, dünyada kader birliği eden 7 milyardan fazla insanın tanışmasını ve kaynaşmasını sağlayan çok önemli bir kültür köprüsüdür. Spor sayesinde hem başka kültürleri tanır hem de kendi tarihi, kültürel ve doğal güzelliklerimizi başka milletlere tanıtma fırsatını yakalarız."

"Tour Of Mersin'e 7 ülkeden 11 takım katılıyor"

Tour Of Mersin'i, ülkenin değerleri, milletin barış, kardeşlik ve hoşgörü mesajlarını dünyaya ulaştırmak için bir fırsat olarak gördüklerini kaydeden Başkan Kocamaz, "Gelecek yıllarda adından çok daha fazla söz ettireceğine inandığım Tour Of Mersin'e bu yıl Türkiye de dahil olmak üzere 7 ülkeden 11 takım katılıyor. Türkiye'nin 5 takım ve 54 sporcu ile temsil edildiği yarışlarda Azerbaycan, Kazakistan, Belarus, Gürcistan, Ukrayna ve Bulgaristan'dan katılanlarla birlikte takım sayısı 11'e, sporcu sayısı ise 83'e yükseliyor. 2015'te düzenlediğimiz 1. Tour Of Mersin'i Ukraynalı bisikletçi Oleksandr Polivoda, 2016'daki 2. Tour Of Mersin'i ise Torku Şekerspor'dan Nazım Bakırcı kazanmıştı. Bu yıl kimin kazanacağını herkes gibi ben de merakla bekliyorum ve tüm sporcularımıza başarılar diliyorum. Bununla birlikte dereceye girsin ya da girmesin bütün sporcularımızı 'Türkiye ve Mersin gönüllüsü' kabul ettiğimizi de ifade etmek istiyorum" dedi.

"Tour Of Mersin dünya barışına hizmet edecektir"

Sporun kaynaştırıcı ve kültürleri birleştirici bir etkisi olduğunu ifade eden Kocamaz, "Tour Of Mersin, tüm sporcuları ve onları izleyen binlerce vatandaşımızı spor coşkusunda

kaynaştıracak, insanlığın ortak kültür değerlerinde birleştirecektir. Medeniyetler beşiği Akdeniz'in incisi Mersin kıyılarında kurduğumuz kardeşlik köprüsü, dünya barışına hizmet edecektir" diye konuştu.

Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Erol Küçükbakırcı da organizasyonun, şehrin ve ülkenin tanıtımına fırsat sağladığını belirterek, "Bundan dolayı Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür ederim. Mersin, geçmişte yarışlar yaptığımız çok önemli bir ilimiz, çok güzel seçilmiş bir yer. Organizasyona destek veren Sayın Başkanımıza ve Valimize şükranlarımı sunuyorum" diye konuştu.

Konuşmaların ardından Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Erol Küçükbakırcı, Vali Özdemir Çakacak ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz'a forma hediye etti.

18.04.2017

