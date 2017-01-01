18 NİSAN 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / NİĞDE HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Niğde'de FETÖ/PDY duruşmaları devam ediyor

18 Nisan 2017 Salı, 13:43
Niğde'de FETÖ/PDY duruşmaları devam ediyor

Yasin Esen
NİĞDE (İHA) - Niğde'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na yönelik soruşturma kapsamında, haklarında dava açılan 5'i tutuklu 6 sanık hakim karşısına çıktı.
Niğde 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada, 6 sanık ile avukatları hazır bulundu. Kimlik kontrollerinin ardından duruşmada, "Silahlı terör örgütü FETÖ/PDY'ye üye olmak" suçlamasıyla yargılanan sanıkların ifadeleri alındı.
Mahkeme heyeti, tutuklu sanıklardan Sinan A. ve Zafer D'nin tahliyelerine Musa S,, İsmail İ., ile İzzettin Y.'nin ise tutukluluğunun devamına tutuksuz sanık Yalçın A. ise dosyalardaki eksiklerin giderilmesine karara vererek duruşmayı erteledi.
(YE-AÖ-Y)

18.04.2017 13:51:46 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
Niğde'de turizmciler 'Elma Karnavalı' istiyor
YEREL

NİĞDE'DE TURİZMCİLER 'ELMA KARNAVALI' İSTİYOR
Uyuşturucu kavgası kanlı bitti: 1 yaralı
YEREL

UYUŞTURUCU KAVGASI KANLI BİTTİ: 1 YARALI
Niğde'de FETÖ/PDY davası
YEREL

NİĞDE'DE FETÖ/PDY DAVASI
Niğde'de ilk defa, ameliyatsız aort damarı tamiri yapıldı
YEREL

NİĞDE'DE İLK DEFA, AMELİYATSIZ AORT DAMARI TAMİRİ YAPILDI
Niğde'de aranan 5 şahıs sandık başında yakalandı
YEREL

NİĞDE'DE ARANAN 5 ŞAHIS SANDIK BAŞINDA YAKALANDI
Niğde'de 184 hasta sandık başına taşıdı
YEREL

NİĞDE'DE 184 HASTA SANDIK BAŞINA TAŞIDI
EN ÇOK OKUNANLAR
Türkiye'nin yaşamak ve çalışmak için en iyi şehirleri
İŞ-YAŞAM

TÜRKİYE'NİN YAŞAMAK VE ÇALIŞMAK İÇİN EN İYİ ŞEHİRLERİ

 1
  • 2 Doğurmadan 5 dakika önce...
  • 3 Dalış sırasında bulduğu kutuyu açınca hayatının şokunu yaşadı!
  • 4 "Anne evlat aşkı"