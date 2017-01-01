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YEREL HABERLER  / NİĞDE HABERLERİ
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Uyuşturucu kavgası kanlı bitti: 1 yaralı

18 Nisan 2017 Salı, 13:45
Uyuşturucu kavgası kanlı bitti: 1 yaralı

Mücahit Bilgi
NİĞDE (İHA) - Niğde'de uyuşturucu nedeniyle çıktığı ileri sürülen kavgada arkadaşını tabancayla yaralayan 1 kişi tutuklandı.
Efendibey Mahallesi Hurdacılar Kavşağında araç içerisinde hareketsiz duran bir kişiyi gören vatandaşlar durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri R.G'yi tabancayla vurulmuş halde buldu. Çağrılan ambulansla R.G. Ömer Halisdemir Hastanesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Olayla ile ilgili geniş çapta çalışma başlatan Niğde Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, M.K. ve E.A.'yı gözaltına aldı. Tabancayla birlikte yakalanan M.K. ifadesinin alınmasının ardından sevk edildiği mahkemece tutuklanarak Niğde Kapalı Cezaevine konuldu. Olayın ise şahıslar arasında uyuşturucu madde temini nedeniyle yaşandığı iddia edildi.
(MB-YE-AÖ-Y)

18.04.2017 13:53:33 TSI
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