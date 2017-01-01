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Edirne İl Kültür Turizm Müdürü Ahmet Hacıoğlu'dan serzeniş

18 Nisan 2017 Salı, 13:46
Edirne İl Kültür Turizm Müdürü Ahmet Hacıoğlu'dan serzeniş
Edirne İl Kültür Turizm Müdürü Ahmet Hacıoğlu'dan serzeniş

(Fotoğraflı)

Ergin Yıldız
EDİRNE (İHA) - Edirne İl Kültür Turizm Müdürü Ahmet Hacıoğlu, Turizm Haftası etkinliklerinin başladığı törende, kentte turizm işiyle uğraşan kişilerin törene katılımının az olmasından dolayı üzüntü duyduğunu söyledi.
Her yıl 15-22 Nisan tarihlerinde kutlanan Turizm Haftası, bu yıl 41'ncisi Edirne'de kortej yürüyüşle başladı. 25 Kasım Stadı - Saraçlar Caddesi güzergahında kortej yürüyüşünün ardından etkinlik Atatürk anıtında devam etti. İl Kültür Turizm Müdürü Ahmet Hacıoğlu, anıta çelenk sunmasının ardından saygı duruşu yapıldı ve İstiklal Marşı okundu.
Konuşmasına başlamadan önce törene katılımın az olmasından şikayetçi olan Hacıoğlu, "Bugün gelirini turizmden sağlayan Edirne'de, turizm işiyle uğraşan insanların burada olmasını isterdim aslında. Burada hep birlikte, hep beraber turizmle ilgili çağrıyı yapmayı düşünürdüm. Ama bunun görememenin verdiği eziklikle size duygularımı ve düşüncelerimi ifade etmek istedim" dedi.
Hacıoğlu, Edirne'de turizm potansiyelinin yüksek olduğunu belirterek, "Birlikte yaşam kültürüne ait tecrübeleriyle günümüze örnek olacak en önemli şehirlerimizden olan Edirne'nin sahip olduğu Osmanlı şehir dokusu, geçmişi hünkar sofralarına dayanan gastronomi lezzetleri, İstanbul'a ve Avrupa ülkelerine olan yakınlığı, güler yüzlü, güven veren insanları ve doğal zenginlikleri şehrimizin turizm potansiyelini arttıran bazı değerlerimizdendir. Yerelde elde ettiğimiz istatiski veriler bize Edirne'nin sahip olduğu turistik değerlerin 2016 yılında talep gördüğünü, sektörde yaşanan bazı olumsuzluklardan şehrimizin etkilenmediğini göstermektedir. Bu durum, şimdilik 2 milyonun çok üzerinde ziyaretçi çeken şehrimin yakın bir gelecekte 5 milyon turisti ağırlayacağı umudumu güçlendirmektedir" dedi.
Tören Edirne Belediyesi'nin halk oyun gösterisinin ardından son buldu.
(EY-MEF-Y)

18.04.2017 13:53:50 TSI
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