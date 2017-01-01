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Niğde'de turizmciler 'Elma Karnavalı' istiyor



(Fotoğraflı)



Yasin Esen

NİĞDE (İHA) - Niğde'de 41. Turizm Haftası kutlamaları çeşitli etkinliklerle başladı. Niğde'de, 'Turizm Haftası' dolayısıyla Niğde Fotoğraf Amatörleri Derneği (NİFAD) Ömer Halisdemir Meydanında fotoğraf sergisi açtı.

Niğde İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından Niğde Müze Müdürlüğü Konferans Salonu'nda Turizm Haftası kutlama etkinliği düzenlendi. Programa Niğde Valisi Ertan Peynircioğlu, Niğde Vali Yardımcısı Abdullah Uçgun, Niğde Belediye Başkanı Faruk Akdoğan, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay İdris Tataroğlu, İl Genel Meclis Başkanı Bülent Küçüktuna, Milli Eğitim Müdürü Halil İbrahim Yaşar, İl Sağlık Müdürü Yılmaz Yücel ve davetliler katıldı.

Niğde'yi 26 bin kişi gezdi

Geçmişe ev sahipliği yapan Niğde'nin tarihi yerlerini ilk 3 ayda 26 bin 781 kişi ziyaret ettiğini belirten Niğde İl Kültür ve Turizm Müdürü Selçuk Demirtaş konuşmasında şunları söyledi; "Bilindiği üzere ülkemizde en hızlı gelişen hizmet sektörleri arasında yer alan turizm konusunda toplumda farkındalığı artırmak ve sürdürülebilir turizm ilkeleri doğrultusunda turizm bilincini hareketlendirmek için turizm bilincini oluşturmak için her yıl 15-22 Nisan tarihleri arasında çeşitli etkinliklerle Turizm Haftası kutlanmaktadır. Son yıllarda ülkemiz turizm alanında büyük gelişmeler kaydetmiş ve yıllar içerisinde ülkemizi ziyaret eden turist sayısı artmıştır. Sayısız medeniyete kucak açmış çok sayıda kültürü barındıran ülkemizin doğal güzellikleri alternatif turizm faaliyetleri ile ziyaretçilerine güzel bir dinlenme imkanı sunmaktadır.''dedi.

Amaçlarının Niğde'yi turizmde hak ettiği yere çıkarmak olduğunu ifade eden Demirtaş, konuşmasını şu şekilde sürdürdü: ''Ülkemizin turizmde genel olarak kat ettiği gelişmeyi Niğde'de de yaşamak ve yaşatmak istiyoruz. Artık turizm deniz kum güneş üçlüsü olarak ele alınmıyor, turistte farklı yerleri görmek farklı kültürlere tanıklık etmek ve bu arada dinlenmek istiyor. Bu noktada Niğde geçmişten gelen iştihamı eserleri bozulmamış kültürü ve doğası ile iyi bir potansiyele sahiptir. Amacımız bu potansiyeli açığa çıkarmak ve Niğde'yi turizmde hak ettiği yere çıkarmaktır. Lakin unutmamız gereken asıl konu turizmin bir ticaret olduğu ve bu ticaretinde kendi içinde sert ve kırılgan kurallarının olduğudur. İlimizin genel durumuna baktığımızda merkez ilçelerinde turizm işletme belgesi olan 3 adet otelimiz bulunmaktadır. Genel toplamda 12 adet otelimiz ve 1630 yatak kapasitemiz mevcuttur. 12 adet A grubu seyahat acentemiz 4 adette A grubu şube acentemiz olmak üzere toplamda 16 adet seyahat acentesi faaliyet göstermektedir. İlimizi 2017 yılının ilk üç ayında 26 bin 781 kişi ziyaret etmiştir. İlimizde inanç turizmi tarih ve kültür turizmi termal ve sağlık turizmi doğa dağcılık turizmi bulunmaktadır."

Elma Karnavalı düzenlensin

Turizm sektörü adına konuşan Turizmci bahar Şahiner Öke ise son 2 aydır Kapadokya'da ciddi canlanma olduğunu ancak 60 kilometre mesafede Niğde'nin olmasına rağmen bu yoğunluğu hissedemediklerini söyledi.

Öke, ''Turizm uzun soluklu bir süreç. Niğde'nin kültür ve turizm değerlerinin olduğunu farkındayız. Pazarlama konusunda yeterli olmadığını düşünüyorum. Özel sektör temsilcilerinin bulunduğu turizm komisyonu oluşturarak stratejik planlar yapmalıyız. Niğde'de elma temalı bir karnaval düzenlemeliyiz.''dedi.

Konuşmalardan sonra Niğde Türk Tasavvuf Musikisi topluluğu rast eserler dinletisi sundu.

(AÖ-Y)



18.04.2017 13:55:21 TSI

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