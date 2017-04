YEREL HABERLER / KAYSERİ HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Başkan Çelik'ten AK Parti ve MHP İl Başkanı'na Teşekkür

KAYSERİ (İHA) - Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, AK Parti İl Başkanı Hüseyin Cahit Özden ve MHP İl Başkanı Baki Ersoy'u ziyaret etti. Başkan Çelik, referandum döneminin huzur içinde geçmesine sağladıkları katkı ve anayasa paketinin halkoyu ile geçmesi nedeniyle siyasi partilere teşekkür etti.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, AK Parti İl Teşkilatını ziyaret ederek İl Başkanı Hüseyin Cahit Özden ile görüştü. Kayseri'de huzur ortamı içinde bir kampanya döneminin geçtiğini ifade eden Başkan Çelik, huzur ortamının 16 Nisan'daki oy kullanma gününe de yansıdığını belirtti. Kayseri'de herhangi bir tatsız olay yaşanmadığını ifade eden Başkan Çelik, "Kayseri kendine yakışır bir seçim atmosferini yakaladı ve seçimi tamamladı. Bu huzur ortamından dolayı verdiğiniz katkı için teşekkür ediyorum. Asıl teşekkürüm de Kayseri'de her üç kişiden ikisinin 'evet' vermesi konusunda gösterdiğiniz gayrettir. Teşkilatınıza, yönetimdeki arkadaşlara, kadın ve gençlik kollarına teşekkür ediyorum. AK Partilisi, Ülkücüsü, Milli Görüşçüsü ve Alpereni ile 15 Temmuz'da olduğu gibi aynı amaç doğrultusunda bir araya gelindi ve bu ülkenin geleceği için, istikrarı için 'evet' oyu kullanıldı. İnşallah bundan sonra da birlik beraberlik içinde çalışmaya devam ederiz" dedi.

AK Parti İl Başkanı Hüseyin Cahit Özden de nazik ziyareti nedeniyle Başkan Mustafa Çelik'e teşekkür etti. Güzel bir çalışma örneğinin sergilendiğini ifade eden Özden, "Bakanımızla, milletvekillerimizle, belediye başkanlarımızla, teşkilatlarımızla her yerde olmaya çalıştık ve başarılı bir referandum dönemi geçirdik. Milletimizin kararının başımızın üstünde yeri var. Evet verenler de hayır verenler de bundan sonra güzel bir Türkiye ile karşılaşacaklar. Önü açılmış, ufku genişlemiş bir Türkiye olacak. Herkese ve özellikle oy vererek iradesini yansıtan vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, MHP İl Başkanlığı'nı da ziyaret ederek İl Başkanı Baki Ersoy ile bir süre görüştü. Referandum sürecinin huzur ortamı içinde geçmesinin önemini vurgulayan Başkan Çelik, "Kayseri'de herhangi bir sıkıntı oluşmadan güzel bir seçim süreci geçirdik. Hem referandum döneminde hem de oy kullanma günü bir sıkıntımız olmadı. Kayseri'de her zaman olduğu gibi tüm partilerimiz kendilerine yakışan şekilde bu süreci tamamladı. Kampanya döneminde oyların evet çıkması yönünde verdiğiniz destekler nedeniyle teşekkür ediyorum. Tüm teşkilatlarınızın çabası ve gayreti görüldü. İnşallah bundan sonra Türkiye'nin önü açıldı. Her alanda çok daha güçlü olacağımızdan eminim" dedi.

MHP İl Başkanı Baki Ersoy da referandum sonuçlarının vatanımıza ve milletimize hayırlı olması temennisinde bulunarak, "Bu süreçte hep birlikte uyum içinde çalıştık. Kayseri de kendine yakışanı yaptı. Üç kişiden ikisi evet verdi. Amacımız anayasa paketinin geçmesiydi ve bunu başardık. Çalışmalarımız esnasında ve istişarelerde bize yardımcı olduğunuz için teşekkür ediyorum. Biz Genel Başkanımızın talimatları doğrultusunda elimizden geldiğince gayret gösterdik. Tek amacımız var, o da ülkemizin bekası. Şahsınıza bir kez daha teşekkür ediyorum" diye konuştu.

18.04.2017 13:59:41 TSI

