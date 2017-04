YEREL HABERLER / MANİSA HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. En güzel yemek ve tatlılar yarışacak

Sadık Cangel

MANİSA (İHA) - Bu yıl 477'ncisi düzenlenecek olan Uluslararası Manisa Mesir Macunu Festivali kapsamında en güzel yemek, tatlı ve hamur işleri 17'nci kez yarışacak. Manisa Lokantacılar Odası tarafından bu yıl 17'ncisi gerçekleştirilecek olan Yarışma'ya son başvuru tarihi 26 Nisan olarak açıklanırken, yarışmanın 29 Nisan Cumartesi Günü Yeni Han'da gerçekleştirileceği öğrenildi.

Manisa'da bu yıl geçmiş yıla göre daha coşkuyla kutlanması beklenen 477'nci Uluslar arası Manisa Mesir Macunu Festivali kapsamında bu yıl 17'incisi düzenlenecek olan yemek yarışmasına başvuruların 26 Nisan'da sona ereceğini açıklayan Manisa Lokantacılar Kebapçılar, Tatlıcılar ve Yoğurtçular Esnaf Odası Başkanı Mehmet Akgül oda binasında genel sekreter Nursemin Odabaş ile birlikte yarışma hakkında bilgi verdi.

Bu yıl 17'ncisi gerçekleştirilecek olan yarışmaya sadece amatörlerin katılabileceğini vurgulayan Akgül, "Bu sene yine her sene Mesir Festivalinde olduğu gibi yemek yarışmamızı yapacağız. Yine 4 kategori üzerinden yarışmamızı düzenliyoruz. Her yarışmacıya hediyelerimiz olacak. Derece yapan yarışmacılarımıza da ayrı hediyelerimiz olacak. Ben Manisa'da amatörce yapılan yarışmaya tüm ev hanımlarını hatta eli güzel yemek yapan beyleri de bekliyorum. Her sene olduğu gibi inşallah bu sene de yarışmamıza katılım yüksek olur ve güzel bir yarışma olur diye düşünüyorum. " dedi.

Geçtiğimiz yıl yapılan yarışmaya 66 yarışmacının katıldığını ve bunların içinde meslek lisesinden katılan 6 erkek yarışmacı olduğunu vurgulayan Akgül 2 erkek katılımcının da yarışmada derece yaptığını söyledi.

Yarışmanın Zeytinyağlı yemekler, Etli yemekler, Hamur işi ve Tatlılar olmak üzere 4 ayrı kategoride gerçekleştirileceğini belirten Manisa Lokantacılar Odası Başkanı Mehmet Akgül, "Her kategorinin birincisine tam altın, ikincisine yarım altın ve üçüncüsüne de çeyrek altın festival komitesince hediye ediliyor. Bunun dışında festival komitesince yarışmaya katılan her yarışmacıya ufak birer hediyeleri olacak. Ben Manisa'da emeğine ve yemeğine güvenen her kardeşimi bu yarışmaya davet ediyorum" şeklinde konuştu.

Yarışmanın 29 Nisan'da Yeni Han'da gerçekleştirileceğini dile getiren Akgül, yarışmaya katılmak isteyenlerin 26 Nisan akşam 17.00'ye kadar odaya gelerek yarışma formunu doldurup teslim etmeleri gerektiğinin altını çizdi.

Bu arada 26 Nisan Cumartesi Günü Yeni Han Develik Bölümünde gerçekleştirilecek olan Manisa Yemekleri ve Mesirli tatlılar yarışmasının sunuculuğunu Gafur Uzuner'in üstleneceği öğrenildi.

18.04.2017 14:06:58 TSI

