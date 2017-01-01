18 NİSAN 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / TOKAT HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Almus'ta 7 köy yolu için ihale süreci başladı

18 Nisan 2017 Salı, 14:01
Almus'ta 7 köy yolu için ihale süreci başladı

Dursun Ekrem Er
TOKAT (İHA) - Tokat'ta Almus Kaymakamlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada Köydes Projesi kapsamında 7 köy yolu için ihale sürecinin başlatıldığı duyuruldu.
Edinilen bilgiye göre İçişleri Bakanlığı Mahalli İdarelere Genel Müdürlüğü'nün 2017 Köydes Projesi kapsamında Almus ilçesine tahsis ettiği ödenek ile toplamda 18.1 kilometre uzunluğunda ve 5 metre genişliğinde yol yapımı için ihale süreci kaymakamlık tarafından başlatıldı.
Almus Kaymakamlığı tarafından yapılan açıklamada, tamamı 5 metre genişliğinde olmak üzere ilçeye bağlı Hubyar, Sarıören, Değerler için 6 kilometre, Üçgöl Köyü için 6.1 kilometre, Çaykıyı Köyü için 2 kilometre, Ormandibi Köyü için 1 kilometre ve son olarak Cihet Köyü için 3 kilometre olmak üzere toplamda 18.1 kilometr yol yapımı için ihale sürecinin başlatıldığı bildirildi.
(DEE -UY-Y)

18.04.2017 14:08:56 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
Tokat merkezli yolsuzluk operasyonu
YEREL

TOKAT MERKEZLİ YOLSUZLUK OPERASYONU
Tokat'ta 1 belde ve 2 köydeki seçmenin tamamı 'evet' oyu kullandı
YEREL

TOKAT'TA 1 BELDE VE 2 KÖYDEKİ SEÇMENİN TAMAMI 'EVET' OYU KULLANDI
Milletvekili Göçer'den referandum değerlendirmesi
YEREL

MİLLETVEKİLİ GÖÇER'DEN REFERANDUM DEĞERLENDİRMESİ
ATM'de bulduğu parayı sahibine teslim etti
YEREL

ATM'DE BULDUĞU PARAYI SAHİBİNE TESLİM ETTİ
Başkan Aydoğan'dan referandum açıklaması
YEREL

BAŞKAN AYDOĞAN'DAN REFERANDUM AÇIKLAMASI
Bu köyde herkes evet oyu kullandı
YEREL

BU KÖYDE HERKES EVET OYU KULLANDI
Tokat'ta arı kovanlarına ayı saldırısı
YEREL

TOKAT'TA ARI KOVANLARINA AYI SALDIRISI
Mesleki ve Teknik Eğitimde İşbirliği
YEREL

MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİMDE İŞBİRLİĞİ
Tokat'ta vatandaşın yüzde 63'ü evet oyu kullandı
YEREL

TOKAT'TA VATANDAŞIN YÜZDE 63'Ü EVET OYU KULLANDI
EN ÇOK OKUNANLAR
Türkiye'nin yaşamak ve çalışmak için en iyi şehirleri
İŞ-YAŞAM

TÜRKİYE'NİN YAŞAMAK VE ÇALIŞMAK İÇİN EN İYİ ŞEHİRLERİ

 1
  • 2 Doğurmadan 5 dakika önce...
  • 3 Dalış sırasında bulduğu kutuyu açınca hayatının şokunu yaşadı!
  • 4 "Anne evlat aşkı"