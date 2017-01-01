Almus'ta 7 köy yolu için ihale süreci başladı
Dursun Ekrem Er
TOKAT (İHA) - Tokat'ta Almus Kaymakamlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada Köydes Projesi kapsamında 7 köy yolu için ihale sürecinin başlatıldığı duyuruldu.
Edinilen bilgiye göre İçişleri Bakanlığı Mahalli İdarelere Genel Müdürlüğü'nün 2017 Köydes Projesi kapsamında Almus ilçesine tahsis ettiği ödenek ile toplamda 18.1 kilometre uzunluğunda ve 5 metre genişliğinde yol yapımı için ihale süreci kaymakamlık tarafından başlatıldı.
Almus Kaymakamlığı tarafından yapılan açıklamada, tamamı 5 metre genişliğinde olmak üzere ilçeye bağlı Hubyar, Sarıören, Değerler için 6 kilometre, Üçgöl Köyü için 6.1 kilometre, Çaykıyı Köyü için 2 kilometre, Ormandibi Köyü için 1 kilometre ve son olarak Cihet Köyü için 3 kilometre olmak üzere toplamda 18.1 kilometr yol yapımı için ihale sürecinin başlatıldığı bildirildi.
(DEE -UY-Y)
18.04.2017 14:08:56 TSI
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