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Referandumdan 'evet' çıkmasını sivil toplum kuruluşları olumlu karşıladı



(Fotoğraflı)



Ahmet Arslantaş

ADIYAMAN (İHA) - 16 Nisan tarihinde gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı Hükumet Sistemi ile ilgili referandumda 'evet' çıkması sivil toplum kuruluşları tarafından memnuniyetle karşılandı.

Referandumdan 'evet' sonucunun çıkması Adıyaman'da ki sivil toplum kuruluşları temsilcileri tarafından olumlu karşılandı. Ticaret Sanayi Odası Başkanı Mustafa Uslu, Ziraat Odası Başkanı Salih Şahan, Esnaf ve Sanatkarlar Odalar Birliği Başkanı Ziya Duranay, TÜMSİAD Adıyaman Şube Başkanı Erkan Çakmak, referandumdan 'evet' çıkmasını değerlendirdi.

Sivil toplum kuruluşu temsilcileri referandumdan yüzde 51.4 oranında 'evet', yüzde 48.6 oranında 'hayır' oyu çıkmasının ekonomik ve siyasi istikrar için önemli olduğunu dile getirdiler.

Ticaret Sanayi Odası Başkanı Mustafa Uslu, sandıklardan 'evet' çıkmasının ekonomik olarak olumlu etki yapacağını vurgulayarak, "İş dünyasına 'evet' çıkmış olması kesinlikle olumlu bir etki yapacaktır. En azından önümüzde istikrarlı bir süreç olacaktır. İktidarında ve hükumetin de işine odaklanması, 2-3 yıldan beri sürekli seçimlerle meşgul olan Türkiye'nin ekonomiye odaklanmasını sağlayacaktır. Çünkü hep şunu söylüyoruz, ekonomiyle siyasi istikrarın at başı gitmesi gerekiyor. Siyasi ve ekonomi istikrarı birlikte değerlendirmek lazım. Önümüzdeki süreçte iş dünyasının temennisi herkesin kendi işine odaklanmasıdır. Son derece yararlı olacak diye düşünüyoruz. Referandum konusunda milletin iradesi ortaya tecelli etmiştir. Milletin iradesinin dışında kimsenin bir şey söylemelidir. Ülkenin geleceği noktasında herkesin üzerine düşeni yapması gerekiyor. Sürekli kısır çekişmeler ile ülke gündemini meşgul etmek kimseye yarar getirmemiştir. O açıdan herkes ülkenin daha iyi bir yere gelmesi için, işsizliğin önüne geçmek için ihracatı arttırması gerekiyor" dedi.

Ziraat Odası Başkanı Salih Şahan ise, ekonomik ve siyasi istikrarın yanında sandıktan 'evet' oyunun çıkmasının ülkenin huzuru ve güvenliği içinde son derece önemli olduğunu kaydetti.

Salih Şahan açıklamasında, "Eğer sandıklardan 'hayır' oyu çoğunluklu çıksa idi ülkemizin içine düşeceği durumu düşünmek bile istemiyorum. Her fırsatta ülkemizi kontrol altına almak isteyen dışta ve içte ki düşmanlarımız kendilerine meydan bulacaktı. Ülkemizde son dönemlerde aradığını bulamayan terör örgütleri yeniden hortlayacak ve güvenliğimiz yeniden tartışılır hale gelecekti. Sandıklardan 'evet' oyunun çıkması başta siyasi ve ekonomik istikrarın gelmesine vesile olacak diye düşünüyorum. Türkiye'nin Dünya ülkeleri arasında daha da güçlenmesi ve söz sahibi olması çıkan sonuç ile daha da hızlanacaktır. Piyasalar bu sonuca olumlu bir tepki verecektir. Ülkemiz üzerine oyunlar oynayan Avrupa ülkelerine karşı elimiz güçlendi. Diğer taraftan ülkemizin yanı sıra ilimizde uygulanan ve tarımı ilgilendiren yatırımlar durmadan devam edecektir" şeklinde konuştu.

Esnaf ve Sanatkarlar Odalar Birliği Başkanı Ziya Duranay ise çıkan sonucun ülkemize hayırlı olması temennisinde bulunarak, "Sonuç ülkemize vatanımıza hayırlı olsun. Hayır çıkması ülkeyi biraz daha zora sokacaktı. İstikrarın devam etmesi için 'evet' çıkması hayırlı oldu. Ülkenin ilerlemesine bu sonuç katkı sağlayacaktır. Hayır çıksaydı ülkenin huzuru kaçardı. Ekonomiden tutunda toplumun psikolojisine kadar etki yapardı. Türkiye rahat bir nefes aldı. Burada hem hükumete hem de muhalefete mesaj var. Çıkan oy oranının yüksek çıkmaması bir mesajdır. Hükümetin tekrar kendilerini gözden geçirmesi gerekiyor. İnşallah ülkemize vatanımıza hayırlı olması dileğiyle 'evet'in milletimize huzur getirmesini temenni ediyorum. Ekonomik anlamda bir nefes alındığını söyleyebilirim. Sanayicimizden, esnaflarımızdan olumlu görüşler geliyor. Bankalar nezdinde kredilerin önünü açılır diye düşünüyorum. Ülke ekonomisinin canlanmasını ümit ediyoruz" ifadelerini kullandı.

TÜMSİAD Adıyaman Şube Başkanı Erkan Çakmak, milletin iradesinin istikrarı seçtiğini belirterek, "Yapılan halk oylamasında millet kendi iradesini sahip çıkarak yönetimde çift başlılığa son verdi. Bu aşamadan sonra ülkemiz iç ve dış müdahalelere karşı daha güçlü ve dirençli duruma gelmiştir. Hantal devlet yapısından kurtulma yolunda önemli bir adım atmıştır. Bu durum sadece idari anlamda değil, ekonomi anlamında da hızlı karar almada uygulamanın önünü açmıştır. Evet oyunun çıkması tüm dünyaya Türkiye'de istikrarın devam ettiğini göstermiştir. Bu aşamadan sonra beklentimiz, hızlı ekonomik hamlelerin hayata geçirilmesidir. Vatana millete hayırlı uğurlu olsun" dedi.

(AHM)



18.04.2017 14:09:23 TSI

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