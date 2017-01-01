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KYK yurdundaki güçlendirme çalışmaları tamamlandı



(Fotoğraflı)



Yunus Daşdemir

KÜTAHYA (İHA) - Kütahya'nın Şaphane ilçesinde, Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) yurdunun deprem güçlendirme çalışmaları tamamlandı.

Şaphane AK Parti İlçe Başkanı Murat Çakır, yaptığı açıklamada, ilçenin deprem bölgesinde olyduğunu kaydetti.

Çakır, "100 öğrencimizin kalacağı 'KYK' erkek yurdumuz güçlendirme çalışmaları dolayısıyla bu yıl hizmet verememişti,yaklaşık 3 ay süren çalışmalar sonucu 'KYK' erkek yurdumuzun deprem güçlendirme çalışmaları tamamlandı. Bölgemiz deprem bölgesi olduğu için oldukça önemli olan bu çalışma sonrası öğrencilerimize gönül rahatlığıyla kalabilecekleri bir ortam yaratan hükümetimize, milletvekillerimize, il başkanımıza,emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Önümüzdeki öğretim yılında hizmet vermeye başlayacak olan 'KYK' erkek yurdumuz yenilenen çehresiyle ilçemize hayırlı olsun" dedi. (YD-EFE)



18.04.2017 14:12:41 TSI

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