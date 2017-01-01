YEREL HABERLER / BALIKESİR HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Vali Yazıcı Burhaniye'de öğrenciler ile buluştu

Vali Yazıcı Burhaniye'de öğrenciler ile buluştu



(Fotoğraflı)



Emrah Elmas

BALIKESİR (İHA) - Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı BENGİ Projesi kapsamında Burhaniye'ye geldi.

Balıkesir genelinde Vali Ersin Yazıcı tarafından başlatılan BENGİ (Balıkesir'de Eğitimin Niteliğinin Geliştirilmesi ve İzlenmesi) Projesi ilçelerde yapılan faaliyetler ile devam ettiriliyor.

Burhaniye Celal Toraman Anadolu Lisesi'nde yapılan BENGİ etkinlikleri kapsamında Vali Yazıcı öğrenciler ile buluştu. Etkinlik kapsamında açılan standı ziyaret eden Vali Yazıcı daha sonra öğrencilerle birlikte okuma etkinliğine iştirak ederek okumanın önemi konusunda öğrenciler ile sohbet etti.

Vali Ersin Yazıcı'nın programına Burhaniye Kaymakamı Hüseyin Öner ve Burhaniye Belediye Başkanı Necdet Uysal'da eşlik ettiler.

(EME)



18.04.2017 14:13:11 TSI

NNNN

