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Kocaeli'nin ilk Aquapark'ı hızla yükseliyor



(Fotoğraflı)



KOCAELİ (İHA) - İzmit Belediye Başkanı Dr. Nevzat Doğan'ın vizyon projeleri arasında yer alan ve geçtiğimiz Şubat ayında temeli atılan Aquapark inşaatı hızla ilerliyor.

Yaklaşık 6 milyon liraya mal olacak ve yılın 12 ayı boyunca kullanılacak olan Kocaeli'nin ilk ve tek aquaparkın bu yaza kadar hizmete gireceği kaydedildi. Tepeköy Mahallesi'nde yaklaşık 5500 metrekarelik alandaki mevcut yüzme havuzu iyileştirilerek üstü kapatılacak. Yaz kış hizmet verecek tesiste soyunma odaları, kafeterya, kaydırak, çocuklar için havuz ve eğlence alanları yer alıyor. İnşaat sürecini yakından takip eden Başkan Doğan, "Şehrimizde bir aquaparkın olmayışı vatandaşlarımız ve özellikle çocuklarımız için çok büyük bir eksiklikti. İnşallah bu yaz bu eksikliği gidermiş olacağız. İzmit için her gün yeni bir heyecanla işe başlıyor, gecemizi gündüzümüze katarak hizmet etmeye çalışıyoruz. Vatandaşlarımız için daha ne yapabilir, onları nasıl daha mutlu bireyler haline getirebiliriz diye kafa yoruyoruz. Görev süremizin daha 3. yılında vatandaşlarımıza vaat ettiklerimizin neredeyse yüzde seksenini tamamladık" şeklinde konuştu.

(GY-Y)



18.04.2017 14:13:37 TSI

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