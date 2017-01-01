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YEREL HABERLER  / KIRKLARELİ HABERLERİ
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'Koca Ciğer' ilgi odağı oldu

18 Nisan 2017 Salı, 14:07
'Koca Ciğer' ilgi odağı oldu
'Koca Ciğer' ilgi odağı oldu
- "Koca Ciğer" projesi

(Fotoğraflı)

Kaner Akaner
KIRKLARELİ (İHA) - Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde akciğer kanseri, akciğer hastalıkları ve sigaranın zararlarına dikkat çekmek amacıyla ciğer maketi kuruldu.
Sigaranın zararları konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla tüm Türkiye'de uygulanan 'Koca Ciğer" projesi kapsamında Toplum Sağlığı tarafından Lüleburgaz Kongre Meydanı'na kurulan dev ciğer maketi vatandaşların ilgi odağı oldu. Dev ciğer maketini gören vatandaşlara Toplum Sağlığında görevli Hemşire Derya Keser ve Ebe Dilek Onay tarafından bilgi verildi. Vatandaşlara vücuttaki karbonmonoksit miktarını ölçen cihazla ücretsiz olarak ölçüm de gerçekleştiriliyor.
Proje hakkında bilgi veren görevliler, "Akciğer kanserine farkındalık amacıyla yaptığımız projede vatandaşlarımıza sigaranın zararlarını anlatmaya çalışacağız. 20 Nisan Perşembe gününe kadar devam edeceğimiz etkinliğimizde vatandaşlarımıza ücretsiz karbonmonksit ölçümü de uygulayacağız. 'Koca Ciğer Projesi' kapsamında yapılan dev maket ile özellikle öğrencilerin vücudumuzda bulunan akciğerleri yakından görme olanağı da sağlanmış olacak" dedi.
(KA-MK-Y)

18.04.2017 14:14:33 TSI
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