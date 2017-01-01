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3. Süleymanpaşa çocuk şenliği başlıyor

- 3 gün boyunca doyasıya eğlence



(Fotoğraflı)



TEKİRDAĞ (İHA) - Tekirdağ Süleymanpaşa Belediyesi tarafından iki yıldır düzenlenen Süleymanpaşa Çocuk Şenliği'nin üçüncüsü 21-22-23 Nisan tarihlerinde Süleymanpaşa Belediyesi Gençlik Merkezinde gerçekleştirilecek.

3. Süleymanpaşa Çocuk Şenliği, 3 gün boyunca 10.00 ile 18.00 saatleri arasında Süleymanpaşalı çocuklara heyecan ve eğlence dolu unutulmaz anlar yaşatacak. Onlarca etkinlik ve gösteri ile Süleymanpaşalı çocuklara kapılarını açacak olan şenlikte çocuklar doyasıya eğlenecek.



Çocuk Kulübü üyelerine tüm etkinlikler ücretsiz

3. Süleymanpaşa Çocuk Şenliği'nde bütün etkinlikler Süleymanpaşa Belediyesi Çocuk Kulübü üyelerine tamamen ücretsiz olacak. Etkinliklerde üye çocukların kartları ile alana gelmesi gerektiği belirtilirken girişte Süleymanpaşa Belediyesi Çocuk Kulübü standında ücretsiz olarak üyeliğin de yapılacağı ifade edildi.

(HLD-MK-Y)



18.04.2017 14:16:02 TSI

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