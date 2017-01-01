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Öğrenciler hünerlerini sergiledi



(Fotoğraflı)



Necati İvgin

HATAY (İHA) - Hatay'ın Dörtyol ilçesinde Turizm Haftası etkinlikleri kapsamında öğrenciler arasında "Yemek ve Tatlı Yarışması" düzenlendi.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile Şehit Ayhan Say Kız Teknik Meslek Lisesi işbirliğinde gerçekleşen etkinlikte yöresel yemek ve tatlı yarışmasına katılan geleceğin aşçı adayı gıda bölümü öğrencileri hünerlerini sergileyerek hazırladıkları yemek ve tatlılarda birincilik için yarıştı.

Yöresel yemek dalında 10, tatlı dalında 7 yarışmacı tarafından hazırlanan yiyecekler jüri tarafından değerlendirilirken dereceye girenlere çeşitli hediyeler verildi.

Etkinlikte, öğrenciler tarafından hazırlanan kıyafet defilesi ve halk oyunları gösterisinde hünerlerini gösterdi.

(NCT-Y)



18.04.2017 14:17:06 TSI

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