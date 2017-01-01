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YEREL HABERLER  / HAKKARİ HABERLERİ
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Hakkari'de sürüler meraya çıkartılmaya başlandı

18 Nisan 2017 Salı, 14:12
Hakkari'de sürüler meraya çıkartılmaya başlandı
Hakkari'de sürüler meraya çıkartılmaya başlandı

(Fotoğraflı)

Feyzullah Taş
HAKKARİ (İHA) - Hakkari'de havaların ısınmasıyla birlikte ahırlarda beslenen hayvanlar meraya çıkartılmaya başlandı.
Doğu Anadolu Bölgesinde altı ayı aşkın süredir etkisini sürdüren kışın yerini bahara terk etmesi; tarım ve hayvancılıkla uğraşan çiftçileri sevindirdi. Hakkari bölgesinde mayıs ayı sonunda başlayacak olan yayla göçü için hazırlıklar başlatılırken, ahırlarda beslenen hayvanlarda meralara çıkarılmaya başlandı.
Hakkari-Van karayolu üzerinde küçükbaş hayvanlarını Zap Suyu bölgesine doğru çıkartan çiftçiler, son günlerde sıcaklıklarının artmasıyla birlikte, yılın yarısını içeride yemlenerek geçiren küçükbaş hayvanları meralara götürmeye başladıklarını ifade ettiler.
Küçükbaş hayvanlara çobanlık yapan Mahmut Aşkan, havaların ısınmasıyla birlikle küçük ve büyükbaş hayvanları meralara çıkarttıklarını söyledi. Aşkan, "Birçok çiftçinin hayvanlarına çobanlık yapıyorum. Köylerde halen kar var. Zap Suyu üst kısımlarında bulunan vadiler sıcak olduğu için otlar yeşermiş durumda. Hayvanları vadiye götürerek mayıs ayı sonuna kadar burada otlatacağız. Mayıs ayının sonunda ise tekrar hayvanları yaylaya çıkartacağız" dedi.
(FT-MSA-Y)

18.04.2017 14:19:41 TSI
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