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Bağcılıkta arazi çalışmaları devam ediyor



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TEKİRDAĞ (İHA) - Tekirdağ Bağcılık Araştırma Enstitüsü tarafından 52 yıldır yürütülen "Türkiye Asma Genetik Kaynaklarının Belirlenmesi, Muhafazası ve Tanımlanması (Milli Koleksiyon Bağı) Projesi" kapsamında arazi çalışmaları devam ediyor.

Tekirdağ Bağcılık Araştırma Enstitüsü proje ekibinden Ziraat Yüksek Mühendisleri Tamer Uysal ve Ahmet Semih Yaşasın, proje çalışmaları kapsamında Çankırı, Niğde ve Bursa illerinde tespit edilen yeni yerel çeşitlerden aşı kalemi alarak, Milli Koleksiyon Bağına kazandırılması amacıyla saha çalışması gerçekleştirdi.

"Türkiye Asma Genetik Kaynaklarının Belirlenmesi, Muhafazası ve Tanımlanması (Milli Koleksiyon Bağı) Projesi" kapsamında Tekirdağ'da kurum arazisinde oluşturulan "Milli Koleksiyon Bağı" içerisinde hali hazırda bin 400'ün üzerinde üzüm çeşit/tipi mevcut olup, uzman personel tarafından 52 yıldır sürdürülen çalışmalar ile her yıl yeni üzüm çeşitleri koleksiyona dahil ediliyor.

52 yıldır Türkiye'nin her tarafından toplanıp Milli Koleksiyon Bağında muhafaza altına alınan bu çeşitler, başta ıslah çalışmaları olmak üzere gıda araştırmaları, hastalıklara dayanıklılık gibi bilimsel çalışmalara zengin bir materyal altyapısı oluşturuyor.

(HLD-ÖK-Y)



18.04.2017 14:20:34 TSI

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