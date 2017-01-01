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Gurbette Bahar Şenliği



(Fotoğraflı)



Hüseyin Efe

KÜTAHYA (İHA) - Wuppertal Mimar Sinan Camii görevlisi tarafından Bahar Şenliği etkinliği düzenlendi.

Ulu camii Din Görevlisi iken Almanya'nın Wuppertal kentinin Vohwinkel semti, Mimar Sinan Camii'nde yurtdışı görevinde bulunan Hasan Hüseyin Şen'i, Kütahyalı hemşehrileri yalnız bırakmadı.

Etkinliğe Aslanapalı, DPÜ cami eski imamı Almanya Gelsenkirchen Mimar Sinan Camii Din Görevlisi Hakkı Özkan, Wuppertal Kütahyalılar dernek başkanı İsmail Taşcıoğlu ve yönetim kurulu üyeleri, Atib Wuppertal yönetim kurulu üyesi İrfan Abay, Düsseldorf Din Hizmetleri Ateşeliğinde görevli Rauf Berber, Kütahya Dumlupınarlı işadamı İbrahim Kesgin, işadamı Yüksel Baydar, İşadamı Fatih Mehmet Demir, Waltrop Mimar Sinan Camii Dernek Başkanı Eşref Okan ve gurbetçi vatandaşlar katıldı.

Mimar Sinan Camii Başkanı Yusuf Koç, "Bizleri ziyaret ederek sevindiren Kütahyalıları tebrik ederim" dedi,

Mimar Sinan Camii'nde yurtdışı görevinde bulunan Hasan hüseyin Şen, "Hemşehrilerimden Allah Razı olsun, beni yalnız bırakmadıklarından dolayı gurbette kendimi sanki Tavşanlıdaymış gibi hissediyorum" diye konuştu. (EFE)



18.04.2017 14:20:45 TSI

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