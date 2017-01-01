18 NİSAN 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / MANİSA HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Yunusemreli üreticilere 10 bin zeytin fidanı dağıtıldı

18 Nisan 2017 Salı, 14:14
Yunusemreli üreticilere 10 bin zeytin fidanı dağıtıldı
Yunusemreli üreticilere 10 bin zeytin fidanı dağıtıldı

(Fotoğraflı)

MANİSA (İHA) - İlçede zeytin üretimini arttırmak amacıyla düğmeye basan Yunusemre Belediyesi, üreticilere 10 bin zeytin fidanı dağıttı.
Yunusemre ilçesinde tarımsal ürün çeşitliliğini arttırmak için çalışmalar yapan Yunusemre Belediyesi, ilçedeki üreticilere fidan dağıtıyor. Muhtarlık İşleri Müdürlüğü personeli, bir yandan fidan dağıtımı yaparken bir yandan da ürünün nasıl yetiştirileceği ve organik tarım konusunda eğitimler veriyor. Üreticilerin bilinçlendirilmesi için adeta seferberlik ilan ettiklerini kaydeden Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, özellikle Yuntdağı bölgesinde ürün çeşitliliğini arttırmak istediklerini belirtti. Başkan Çerçi konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Muhtarlık İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerimiz üreticilerimize yerinde fidan dağıtımı yaptı. Personelimiz tarafından 10 bin zeytin fidanını üreticilere yerinde ulaştırdık. Üreticimizi ekonomik olarak da kalkındırmak amacıyla desteklerimiz hız kesmeden sürecek" diye konuştu.
(SC-Y)

18.04.2017 14:21:38 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
Araştırmacı Yazar Şiyak, Vali Güvençer'e kitabını hediye etti
YEREL

ARAŞTIRMACI YAZAR ŞİYAK, VALİ GÜVENÇER'E KİTABINI HEDİYE ETTİ
Manisa Ticaret Borsası
YEREL

MANİSA TİCARET BORSASI
Manisa Büyükşehir'de 'E-İmar' dönemi başladı
YEREL

MANİSA BÜYÜKŞEHİR'DE 'E-İMAR' DÖNEMİ BAŞLADI
Kent Park oyun grupları 23 Nisan'da ücretsiz
YEREL

KENT PARK OYUN GRUPLARI 23 NİSAN'DA ÜCRETSİZ
En güzel yemek ve tatlılar yarışacak
YEREL

EN GÜZEL YEMEK VE TATLILAR YARIŞACAK
Manisa'ya Diyagram Mesir Müzesi
YEREL

MANİSA'YA DİYAGRAM MESİR MÜZESİ
Soma'daki maden faciası davası
YEREL

SOMA'DAKİ MADEN FACİASI DAVASI
Manisa'da kiraz hasadı başladı
YEREL

MANİSA'DA KİRAZ HASADI BAŞLADI
Başkan Kayda'dan mahalle ziyaretleri
YEREL

BAŞKAN KAYDA'DAN MAHALLE ZİYARETLERİ
Judocular kemer sınavında ter döktü
YEREL

JUDOCULAR KEMER SINAVINDA TER DÖKTÜ
Manisa'da trafik kazası: 1 ölü, 5 yaralı
YEREL

MANİSA'DA TRAFİK KAZASI: 1 ÖLÜ, 5 YARALI
Duygulandıran ziyarette anlamlı hediye
YEREL

DUYGULANDIRAN ZİYARETTE ANLAMLI HEDİYE
Başkan Geriter'den referandum değerlendirmesi
YEREL

BAŞKAN GERİTER'DEN REFERANDUM DEĞERLENDİRMESİ
Sarıgöl'e dijital röntgen cihazı
YEREL

SARIGÖL'E DİJİTAL RÖNTGEN CİHAZI
Demirci'nin 6 mahallesine 25 kilometrelik hat
YEREL

DEMİRCİ'NİN 6 MAHALLESİNE 25 KİLOMETRELİK HAT
Veziroğlu Sosyal Tesisinde sona gelindi
YEREL

VEZİROĞLU SOSYAL TESİSİNDE SONA GELİNDİ
Turgutlu Belediyesinden kazaları önleyecek çözüm
YEREL

TURGUTLU BELEDİYESİNDEN KAZALARI ÖNLEYECEK ÇÖZÜM
Öğretmenevi Kavşak Projesi 30 Nisan'da başlıyor
YEREL

ÖĞRETMENEVİ KAVŞAK PROJESİ 30 NİSAN'DA BAŞLIYOR
Başkan Çerçi vatandaşlara kentsel dönüşümü anlatıyor
YEREL

BAŞKAN ÇERÇİ VATANDAŞLARA KENTSEL DÖNÜŞÜMÜ ANLATIYOR
Gördes ve Gölmarmara'da göletler temizlendi
YEREL

GÖRDES VE GÖLMARMARA'DA GÖLETLER TEMİZLENDİ
Sünnetçiler Mezarlığında inceleme
YEREL

SÜNNETÇİLER MEZARLIĞINDA İNCELEME
Gediz Anadolu Lisesi'nden atıcılıkta il birinciliği
YEREL

GEDİZ ANADOLU LİSESİ'NDEN ATICILIKTA İL BİRİNCİLİĞİ
Salihli'nin envanteri güncellenecek
YEREL

SALİHLİ'NİN ENVANTERİ GÜNCELLENECEK
EN ÇOK OKUNANLAR
Türkiye'nin yaşamak ve çalışmak için en iyi şehirleri
İŞ-YAŞAM

TÜRKİYE'NİN YAŞAMAK VE ÇALIŞMAK İÇİN EN İYİ ŞEHİRLERİ

 1
  • 2 Doğurmadan 5 dakika önce...
  • 3 Dalış sırasında bulduğu kutuyu açınca hayatının şokunu yaşadı!
  • 4 "Anne evlat aşkı"