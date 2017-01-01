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Yunusemreli üreticilere 10 bin zeytin fidanı dağıtıldı



(Fotoğraflı)



MANİSA (İHA) - İlçede zeytin üretimini arttırmak amacıyla düğmeye basan Yunusemre Belediyesi, üreticilere 10 bin zeytin fidanı dağıttı.

Yunusemre ilçesinde tarımsal ürün çeşitliliğini arttırmak için çalışmalar yapan Yunusemre Belediyesi, ilçedeki üreticilere fidan dağıtıyor. Muhtarlık İşleri Müdürlüğü personeli, bir yandan fidan dağıtımı yaparken bir yandan da ürünün nasıl yetiştirileceği ve organik tarım konusunda eğitimler veriyor. Üreticilerin bilinçlendirilmesi için adeta seferberlik ilan ettiklerini kaydeden Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, özellikle Yuntdağı bölgesinde ürün çeşitliliğini arttırmak istediklerini belirtti. Başkan Çerçi konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Muhtarlık İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerimiz üreticilerimize yerinde fidan dağıtımı yaptı. Personelimiz tarafından 10 bin zeytin fidanını üreticilere yerinde ulaştırdık. Üreticimizi ekonomik olarak da kalkındırmak amacıyla desteklerimiz hız kesmeden sürecek" diye konuştu.

(SC-Y)



18.04.2017 14:21:38 TSI

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