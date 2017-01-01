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YEREL HABERLER  / AMASYA HABERLERİ
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Amasya'da festival hazırlıkları başladı

18 Nisan 2017 Salı, 14:15
Amasya'da festival hazırlıkları başladı
Amasya'da festival hazırlıkları başladı

(Fotoğraflı)

Murat Çelik A.
AMASYA (İHA) - Amasya'da her yıl 12-22 Haziran günleri arasında düzenlenen Amasya Uluslararası Atatürk, Kültür ve Sanat Festivali hazırlıkları başladı.
Amasya Valiliğinde Vali Salih Işık, Garnizon Komutanı Kurmay Albay Zafer Uğur, Belediye Başkanı Cafer Özdemir, Amasya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Metin Orbay ile diğer yetkililerin katılımıyla kutlama komitesi toplantısı yapıldı.
Amasya'nın tarihte sayısız medeniyete ev sahipliği yapıp şehzadeler şehri olarak önemli görevler üstlendiğini belirten Vali Işık, "Amasya Kurtuluş Mücadelesi için de çok önemli bir kilometre taşı olmuş ve Amasya Tamimi ile Milli Mücadele'nin ve Türkiye Cumhuriyeti'nin temellerinin atıldığı şehir olmuştur. Bu anlamda her sene coşkuyla kutlanan 12-22 Haziran Amasya Uluslararası Atatürk, Kültür ve Sanat Festivali'nin sene de aynı coşkuyla kutlanması için komite üyelerimizle görüş alışverişinde bulunduk" dedi.
(MÇ-SLH-Y)

18.04.2017 14:23:04 TSI
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