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YEREL HABERLER  / BALIKESİR HABERLERİ
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Hanay Cami eski güzelliğine kavuşuyor

18 Nisan 2017 Salı, 14:15
Hanay Cami eski güzelliğine kavuşuyor
Hanay Cami eski güzelliğine kavuşuyor

(Fotoğraflı)

BALIKESİR (İHA) - Balıkesir'in Burhaniye ilçesindeki tarihi Hanay Cami çevre düzenlemesi ile güzelleşiyor.
Burhaniye Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü tarafından başlatılan çalışma ile Burhaniye'nin tarihi camilerinden olan Hanay Cami etrafı açılarak bütün güzelliği ile göz önüne çıkartılıyor. 2016 yılında yapılan restorasyonun ardından, çevresinde bulunan ve işlevini yitiren eski Belediye dükkânları da yıkılarak çevre düzenlemesi başlatıldı. Yapılacak olan granit püskürtme ve çevre düzenlemesi ile tarihi caminin şehir estetiğine önemli bir katkı sunacağı öngörülüyor.
(EME)

18.04.2017 14:23:38 TSI
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