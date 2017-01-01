18 NİSAN 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / SAMSUN HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Gençler değerleriyle buluştu

18 Nisan 2017 Salı, 14:16
Gençler değerleriyle buluştu
Gençler değerleriyle buluştu
- "Gençler Değerleriyle Buluşuyor" projesi kapsamında Samsunspor ziyaret edildi
- İlkadım Belediye Başkanı Erdoğan Tok:
- "Bizim tarihimiz geleceğimize ışık tutmaya yeter"

(Fotoğraflı)

SAMSUN (İHA) - İlkadım Belediyesi ve İlkadım Kent Konseyi tarafından gerçekleştirilen "Gençler Değerleriyle Buluşuyor" projesinin 3'üncü etabında öğrenciler, ölümünün 50 yıl dönümünde Türk siyasi tarihinde büyük bir yeri olan Ord. Prof. Dr. Ali Fuat Başgil'in hayatını öğrendiler. Öğrenciler Samsunspor'u da ziyaret ettiler.
Çarşamba Belediyesi ve Çarşamba İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Çarşamba Öğretmenevinde gerçekleştirilen anma programına değişik okullardan yaklaşık 50 kişilik öğrenci grubu katıldı. Ord. Prof. Dr. Ali Fuat Başgil'in hayatının anlatıldığı programda gençlere rol model olabilecek birçok özelliği konuşuldu. Ali Fuat Başgil'in hayat hikâyesi ve tarihe geçen sözleri OMÜ Fen Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sait Kuşçuoğlu tarafından anlatıldı. Ardından Başgil'in adının verildiği Hukuk Fakültesi ve İletişim Fakültesi Kampüsü öğrenciler tarafından gezildi.

"Tarihi cami büyüledi"
İlkadım Belediye Başkanı Erdoğan Tok'un gençlere verdiği değer sonucu doğan "Gençler Değerleriyle Buluşuyor" projesi çeşitli etkinliklerle devam ederken genç öğrenciler tarihte büyük önem taşıyan siyasetten spora, bilimden sanata birçok değerli şahsiyeti tanırken Samsun ve ilçelerinde bulunan tarihi mekânları gezme şansı buluyor. Çarşamba'da bulunan ve değişik mimarisiyle dikkat çeken Göğceli Camii, bilinen adıyla Çivisiz Camii'ni gören öğrenciler, hem mimari yapısının hem de tarihi dokusunun büyüleyici olduğunu belirttiler.

Başkan Tok'tan Samsunspor'a ziyaret
"Gençler Değerleriyle Buluşuyor" projesinin spor ayağında Samsun'un en önemli değerlerinden ve markalarından olan Samsunspor, Başkan Tok ve öğrenciler ile ziyaret edildi. Samsunspor Başkanı Erkut Tutu, yöneticiler, teknik heyet ve futbolcular ile bir araya gelinen buluşmada öğrencilerin samimi soruları teknik heyet ve yöneticileri gülümsetti. Öğrencilerin gösterdiği ilgiden memnun olduğunu belirterek teşekkür eden Samsunspor Başkanı Erkut Tutu hafta sonu Manisaspor ile yapılacak maça öğrencileri davet etti.

Başkan Tok: "Samsunspor hepimizin buluşma noktası"
Öğrencilerin Samsunspor yönetimine sorduğu soruların ardından söz alan İlkadım Belediye Başkanı Erdoğan Tok, "İlkadım Kent Konseyi ile gerçekleştirdiğimiz projede gençlerimize doğru örnek olabilecek, başarıları ile Samsun'dan dünyaya açılan isimleri tanıtıyoruz. Bu anlamda Samsunspor oldukça önemli bir faktör. Samsunspor köklü tarihi ile hepimizin buluşma noktası. Başarısı ile bütün bir şehri sevindirebilen önemli bir bağ olan Samsunsporumuzla genç öğrencilerimizi buluşturmaktan mutluluk duyuyorum" dedi.

Birçok okuldan öğretmen ve öğrenciler katıldı
"Gençler Değerleriyle Buluşuyor" projesinin bu programına ayrıca; İlkadım Kent Konseyi Yürütme Kurulu Üyesi Ömer Faruk Sönmez, Araştırmacı Yazar Ahmet Seven, İlkadım Kent Konseyi Genel Sekreteri İbrahim Kurt, İlkadım Kent Konseyi Tarih Kültür Sanat Çalışma Grubu Başkanı Fatma Pak ve Çalışma Grubu Üyeleri, İlkadım Belediyesi Dış İlişkiler Müdür Vekili Kemal Şen, Fatma Çavuş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinden Rehber Öğretmen Ahmet Naim Ateş ve öğrencileri, Piri Reis Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Gazetecilik Bölümü öğretmeni Hilal Şimşek ve öğrencileri, Namık Kemal Anadolu Lisesinden Öğretmeni Cemil Yüksel ve öğrencileri, İbrahim Tanrıverdi Sosyal Bilimler Lisesi Müdürü Hamza Sofuoğlu ve Müdür Yardımcısı Ümit Kocaman ve öğrencileri, Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Liseden Öğretmen Rıfat Yenen ve öğrencileri ve Samsun Anadolu ve Emine Ahmet Yeni Kız İmam Hatip Liselerinden seçilmiş öğrenciler katıldı.
(SAM-SLH-Y)

18.04.2017 14:21:41 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
Samsun merkezli FETÖ/PDY operasyonu
YEREL

SAMSUN MERKEZLİ FETÖ/PDY OPERASYONU
Başkan Yılmaz: &quot;Mavinin ve yeşilin güzelliğini samsun'da yaşayın&quot;
YEREL

BAŞKAN YILMAZ: "MAVİNİN VE YEŞİLİN GÜZELLİĞİNİ SAMSUN'DA YAŞAYIN"
Samsun TSO AB Bilgi Merkezi'nden &quot;Avrupa Çocuk Filmi Festivali&quot;
YEREL

SAMSUN TSO AB BİLGİ MERKEZİ'NDEN "AVRUPA ÇOCUK FİLMİ FESTİVALİ"
Bafra'da Turizm Haftası etkinliği
YEREL

BAFRA'DA TURİZM HAFTASI ETKİNLİĞİ
Samsun'da FETÖ/PDY davası
YEREL

SAMSUN'DA FETÖ/PDY DAVASI
Bakan Kılıç'tan Samsunlu seçmene teşekkür
YEREL

BAKAN KILIÇ'TAN SAMSUNLU SEÇMENE TEŞEKKÜR
Japon iş adamları OMÜ'de
YEREL

JAPON İŞ ADAMLARI OMÜ'DE
Kendi bayramlarını anlattılar
YEREL

KENDİ BAYRAMLARINI ANLATTILAR
GÜNCELLEME - Samsun'da traktör garajı inşaatı çöktü: 3 ölü
YEREL

GÜNCELLEME - SAMSUN'DA TRAKTÖR GARAJI İNŞAATI ÇÖKTÜ: 3 ÖLÜ

AK Parti İl Başkanı Göksel'den &quot;16 Nisan&quot; teşekkürü
YEREL

AK PARTİ İL BAŞKANI GÖKSEL'DEN "16 NİSAN" TEŞEKKÜRÜ
Samsun'da traktör garajı inşaatı çöktü: 3 ölü
YEREL

SAMSUN'DA TRAKTÖR GARAJI İNŞAATI ÇÖKTÜ: 3 ÖLÜ
Deniz üzerine dolguyla yapılan golf sahasına ilgi sevindirdi
YEREL

DENİZ ÜZERİNE DOLGUYLA YAPILAN GOLF SAHASINA İLGİ SEVİNDİRDİ
Başkan Sarıcaoğlu'ndan &quot;yüzde 70&quot; teşekkürü
YEREL

BAŞKAN SARICAOĞLU'NDAN "YÜZDE 70" TEŞEKKÜRÜ
Murzioğlu, referandum sonucunu değerlendirdi
YEREL

MURZİOĞLU, REFERANDUM SONUCUNU DEĞERLENDİRDİ
Turizmciler umutlu
YEREL

TURİZMCİLER UMUTLU
EN ÇOK OKUNANLAR
Türkiye'nin yaşamak ve çalışmak için en iyi şehirleri
İŞ-YAŞAM

TÜRKİYE'NİN YAŞAMAK VE ÇALIŞMAK İÇİN EN İYİ ŞEHİRLERİ

 1
  • 2 Doğurmadan 5 dakika önce...
  • 3 Dalış sırasında bulduğu kutuyu açınca hayatının şokunu yaşadı!
  • 4 "Anne evlat aşkı"