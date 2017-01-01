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Gençler değerleriyle buluştu

- "Gençler Değerleriyle Buluşuyor" projesi kapsamında Samsunspor ziyaret edildi

- İlkadım Belediye Başkanı Erdoğan Tok:

- "Bizim tarihimiz geleceğimize ışık tutmaya yeter"



(Fotoğraflı)



SAMSUN (İHA) - İlkadım Belediyesi ve İlkadım Kent Konseyi tarafından gerçekleştirilen "Gençler Değerleriyle Buluşuyor" projesinin 3'üncü etabında öğrenciler, ölümünün 50 yıl dönümünde Türk siyasi tarihinde büyük bir yeri olan Ord. Prof. Dr. Ali Fuat Başgil'in hayatını öğrendiler. Öğrenciler Samsunspor'u da ziyaret ettiler.

Çarşamba Belediyesi ve Çarşamba İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Çarşamba Öğretmenevinde gerçekleştirilen anma programına değişik okullardan yaklaşık 50 kişilik öğrenci grubu katıldı. Ord. Prof. Dr. Ali Fuat Başgil'in hayatının anlatıldığı programda gençlere rol model olabilecek birçok özelliği konuşuldu. Ali Fuat Başgil'in hayat hikâyesi ve tarihe geçen sözleri OMÜ Fen Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sait Kuşçuoğlu tarafından anlatıldı. Ardından Başgil'in adının verildiği Hukuk Fakültesi ve İletişim Fakültesi Kampüsü öğrenciler tarafından gezildi.



"Tarihi cami büyüledi"

İlkadım Belediye Başkanı Erdoğan Tok'un gençlere verdiği değer sonucu doğan "Gençler Değerleriyle Buluşuyor" projesi çeşitli etkinliklerle devam ederken genç öğrenciler tarihte büyük önem taşıyan siyasetten spora, bilimden sanata birçok değerli şahsiyeti tanırken Samsun ve ilçelerinde bulunan tarihi mekânları gezme şansı buluyor. Çarşamba'da bulunan ve değişik mimarisiyle dikkat çeken Göğceli Camii, bilinen adıyla Çivisiz Camii'ni gören öğrenciler, hem mimari yapısının hem de tarihi dokusunun büyüleyici olduğunu belirttiler.



Başkan Tok'tan Samsunspor'a ziyaret

"Gençler Değerleriyle Buluşuyor" projesinin spor ayağında Samsun'un en önemli değerlerinden ve markalarından olan Samsunspor, Başkan Tok ve öğrenciler ile ziyaret edildi. Samsunspor Başkanı Erkut Tutu, yöneticiler, teknik heyet ve futbolcular ile bir araya gelinen buluşmada öğrencilerin samimi soruları teknik heyet ve yöneticileri gülümsetti. Öğrencilerin gösterdiği ilgiden memnun olduğunu belirterek teşekkür eden Samsunspor Başkanı Erkut Tutu hafta sonu Manisaspor ile yapılacak maça öğrencileri davet etti.



Başkan Tok: "Samsunspor hepimizin buluşma noktası"

Öğrencilerin Samsunspor yönetimine sorduğu soruların ardından söz alan İlkadım Belediye Başkanı Erdoğan Tok, "İlkadım Kent Konseyi ile gerçekleştirdiğimiz projede gençlerimize doğru örnek olabilecek, başarıları ile Samsun'dan dünyaya açılan isimleri tanıtıyoruz. Bu anlamda Samsunspor oldukça önemli bir faktör. Samsunspor köklü tarihi ile hepimizin buluşma noktası. Başarısı ile bütün bir şehri sevindirebilen önemli bir bağ olan Samsunsporumuzla genç öğrencilerimizi buluşturmaktan mutluluk duyuyorum" dedi.



Birçok okuldan öğretmen ve öğrenciler katıldı

"Gençler Değerleriyle Buluşuyor" projesinin bu programına ayrıca; İlkadım Kent Konseyi Yürütme Kurulu Üyesi Ömer Faruk Sönmez, Araştırmacı Yazar Ahmet Seven, İlkadım Kent Konseyi Genel Sekreteri İbrahim Kurt, İlkadım Kent Konseyi Tarih Kültür Sanat Çalışma Grubu Başkanı Fatma Pak ve Çalışma Grubu Üyeleri, İlkadım Belediyesi Dış İlişkiler Müdür Vekili Kemal Şen, Fatma Çavuş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinden Rehber Öğretmen Ahmet Naim Ateş ve öğrencileri, Piri Reis Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Gazetecilik Bölümü öğretmeni Hilal Şimşek ve öğrencileri, Namık Kemal Anadolu Lisesinden Öğretmeni Cemil Yüksel ve öğrencileri, İbrahim Tanrıverdi Sosyal Bilimler Lisesi Müdürü Hamza Sofuoğlu ve Müdür Yardımcısı Ümit Kocaman ve öğrencileri, Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Liseden Öğretmen Rıfat Yenen ve öğrencileri ve Samsun Anadolu ve Emine Ahmet Yeni Kız İmam Hatip Liselerinden seçilmiş öğrenciler katıldı.

(SAM-SLH-Y)



18.04.2017 14:21:41 TSI

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