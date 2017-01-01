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AK Parti'li vekillerin temennisi CHP'yi sevindirdi



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AYDIN (İHA) - CHP Nazilli İlçe Başkanı Ali Deveci, Aydın'da referandum kampanyası esnasında çıkacak olan sonucun 2019 yerel seçimlerine ışık tutacağını belirten AK Parti'li vekillerin dile getirdiği söylemlerinin kendilerini sevindirdiğini belirtti.

Referandum oylamasında Aydın genelinde alınan yüzde 64.30'luk sonucu değerlendiren CHP Nazilli İlçe Başkanı Ali Deveci, AK Parti'li milletvekillerinin "16 Nisan'da sandıktan çıkacak olan sonuç aynı zamanda 2019 yılında yapılacak yerel seçimler için de önemli bir gösterge olacak" şeklindeki sözlerini değerlendirdi. İktidar partisine mensup milletvekillerinin bu öngörüsünün CHP olarak kendilerini sevindirdiğini belirten Deveci, "Umarım bu temennileri gerçekleşir, biz de mutlu oluruz. Biz bu referandum sürecinde devletin, hükümetin bütün olanaklarına karşı, imkansızlıklar içerisinde, eşit şartlarda yürütülmeyen bir yarışın içerisine girdik. Bu yarıştan da en azından Nazilli ilçe örgütü olarak yüzümüzün akıyla çıktık. Aydın'da ve Nazilli'de çıkan sonucu biz bir başarı olarak görüyoruz. Hedeflediğimiz bir başarıydı. Ben bu yarış içerisinde olan bütün Cumhuriyet sevdalılarına teşekkür ediyorum" dedi.

(ES-MB-Y)



18.04.2017 14:25:34 TSI

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