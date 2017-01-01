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Kent Park oyun grupları 23 Nisan'da ücretsiz



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MANİSA (İHA) - Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutlayacak olan çocuklara bayram hediyesini verdi. Atatürk Kent Park'ta yer alan oyun grupları 6-16 yaş arası çocuklara gün boyunca ücretsiz olacak.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, çocukların yüzünü güldürmeye devam ediyor. Başkan Ergün, 23 Nisan Pazar günü Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutlayan öğrencilere, Atatürk Kent Park'taki, zipline, atlama kulesi, tırmanış kulesi, ip parkuru, yapay tırmanış, ışık oyunlarının oynandığı oyuncaklara ücretsiz bineceklerinin müjdesini verdi. Minik öğrenciler ve aileleri 23 Nisan'da gün boyunca hiçbir ücret ödemeden oyuncaklarda bayramın keyfini çıkarabilecekler. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün TBMM'nin kurulduğu bu anlamlı gün çocuklara armağan ettiğini hatırlatan Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, "Büyük önderimizin izinde geleceğimizin teminatları olan çocuklarımıza en güzel hizmetleri verebilmek adına Manisa Büyükşehir Belediyesi olarak ne gerekiyorsa yapıyoruz. Atatürk Kent Park'taki oyun gruplarımız 23 Nisan'da gün boyunca 6-16 yaş arası çocuklarımıza ücretsiz olarak hizmet verecek. Çocuklarımız, gülsün, eğlensin, arkadaşları ile güzel vakit geçirsinler" diye konuştu.

(ÖND-Y)



18.04.2017 14:33:31 TSI

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